Un progetto nato solo un anno fa, dall’idea di due amici 40enni Andrea Sibillano e Luca Lombardo uniti da un grande amore per Bari, la loro città, il loro territorio. Uno consulente informatico, l’altro imprenditore nel campo delle stampe digitali si sono conosciuti sui banchi di scuola. Insieme hanno deciso di intraprendere il loro sogno: “Sponsorizzare la bellezza di Bari”.

Hanno fatto parlare di loro sul web e non solo. Le loro pagine social Facebook, Instagram e Tiktok “Sii felice, sei a Bari” sono piene di foto di scorci della città di Bari, di gente del posto e di tanti loro messaggi positivi sul territorio. Le loro installazioni sono state definite “il miglior spot turistico di sempre”. Sono loro infatti gli ideatori dello slogan non ufficiale del capoluogo pugliese ‘Sii Felice, sei a Bari’ nello specchio d’acqua di fronte Largo Giannella, nel rione Madonnella a Bari. Rigorosamente bianco rosso, è stato immortalato da tutti. Turisti e non.

Le prime installazioni sono state quelle sui pontili della spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro, che riportano due messaggi, ‘Vietato non amare il mare’ e l’altro in dialetto barese ‘Facit l’amoor non sit facen la ue’rr’.

“Facciamo installazioni artistiche utilizzando la città come mezzo di comunicazione – racconta a Borderline24 Andrea. – Con il divertimento e la follia che ci contraddistingue vogliamo continuare a diffondere messaggi positivi della nostra città. Ma abbiamo anche intenzione di entrare nelle scuole e raccontare i nostri sogni e trasmettere ai bambini l’amore che noi proviamo per il nostro territorio”.

Andrea e Luca fanno tutto con le loro forze e le loro risorse. “Stiamo organizzando ed elaborando un’altra idea – svela Andrea. Ma ci piace giocare con l’effetto sorpresa”. Non ci resta quindi che aspettare quale sarà la loro prossima mossa.