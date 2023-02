Un’anziana di 89 anni è morta nel pomeriggio di oggi in seguito a un incendio divampato nella sua casa. È accaduto in particolare in contrada Eredità, a Villa Castelli, nel Brindisino.

La donna si trovava nella sua abitazione quando, secondo quanto emerso dalle prime indagini, è scoppiato il rogo. Le cause sarebbero da ricondurre a un malfunzionamento della stufa. Le fiamme hanno avvolto prima il materasso, poi tutti gli arredi presenti nella stanza, ma la donna, che si trovava sola in quel momento, non è riuscita a scampare alle fiamme. La morte sarebbe avvenuta per asfissia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che si stanno occupando di mettere in sicurezza la zona e ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.