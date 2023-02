Nell’ambito delle iniziative di prevenzione promosse dalla Casa della salute dei bambini, presidio dell’assessorato comunale al Welfare per il benessere dei bambini e delle bambine, lunedì 13 febbraio, a partire dalle ore 10, negli spazi del Centro servizi per le famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca (in viale Unità d’Italia 63/c), si terrà l’appuntamento con “Occhio alla salute”, il programma di screening oculistico gratuito rivolto ad adulti e minori, su prenotazione.

L’evento, organizzato dall’assessorato al Welfare, è promosso dalla commissione consiliare comunale Culture e Sport presieduta da Giuseppe Cascella, oculista e medico di medicina generale, che effettuerà le visite. I cittadini che aderiranno all’iniziativa potranno sottoporsi a esami specialistici quali la refrazione, che consente di accertare la capacità visiva, e l’esame del fondo oculare, che verifica le condizioni del bulbo oculare, della retina e del nervo ottico del paziente. Alla campagna di prevenzione parteciperà anche il dottor Luca De Giglio, optometrista, che fornirà informazioni utili alle persone che soffrono di disturbi della vista.

