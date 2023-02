Le favorite della Champions League secondo i bookmakers

Questo mese la Champions League farà il suo ritorno, e sarà possibile seguire ogni partita della fase ad eliminazione diretta in televisione.. Tra le 16 squadre che restano in gara, alcune sono considerate favorite nella corsa al prestigioso trofeo europeo. Abbiamo esaminato le quote offerte da Sportaza relative alle favorite, in vista di un’altra emozionante fase ad eliminazione diretta della Champions League.

Manchester City – 7/4

Potrebbe essere l’anno buono per la squadra di Pep Guardiola nella Champions League?

Nonostante il dominio in Premier League e i successi nelle coppe nazionali, la squadra ha sempre mancato di trionfare in Europa.

Tuttavia, gli allibratori sostengono che quest’anno il City potrà finalmente raggiungere la vetta.

Bayern Monaco – 13/2

Anche se hanno avuto un inizio un po’ incerto nella Bundesliga, adesso il Bayern sta andando a gonfie vele.

Con una rosa talentuosa e un allenatore di alto livello come Julien Nagelsmann, i giganti tedeschi rappresentano una forza da non sottovalutare.

Con Jamal Musiala, Leroy Sane e Serge Gnabry a supportare l’affidabile Eric Choupo-Moting e Sadio Mane che presto farà il suo ritorno dall’infortunio, il Bayern sembra essere un’avversaria temibile.

PSG – 7/1

Anche il PSG ha messo l’obiettivo di vincere la Champions League. Con Lionel Messi che sta giocando al massimo delle sue capacità e fresco di una vittoria nella Coppa del Mondo, potrebbe spingere i parigini verso il tanto agognato successo in Europa.

Con Kylian Mbappe che segna con facilità e Neymar che è spesso imbattibile, il PSG sembra essere pronto per sollevare la coppa a maggio.

Liverpool 9/1

Il Liverpool non può essere mai sottovalutato, specialmente sotto la guida di Jürgen Klopp, ma questa stagione è stata finora complicata.

I Reds si trovano a metà classifica in Premier League e stanno attraversando un periodo di transizione, con giocatori chiave infortunati e altri che non stanno giocando al loro solito livello.

Nell’ottavo di finale della Champions League, incontreranno il Real Madrid, che hanno perso nella finale della scorsa stagione.

Se riusciranno a superare i Blancos questa volta, tutto sarà possibile.

Real Madrid 12/12

Gli vincitori della scorsa edizione non sono stati apprezzati da tutti, ma hanno costantemente compiuto rimonte sorprendenti per arrivare in fondo e vincere il titolo per la 14esima volta.

Nessun club ha un prestigio maggiore nella Champions League e quella sicurezza di sé è stata evidente durante la scorsa stagione.

La squadra di Carlo Ancelotti ha superato agevolmente il proprio girone, anche se la forma altalenante nella Liga ha generato molte perplessità sulla loro capacità di raggiungere ulteriori successi europei quest’anno.

Napoli 14/1

Il Napoli è un vero outsider nella competizione della Champions League, con pochissime squadre in Europa che hanno dato prova di una prestazione così impressionante questa stagione.

La squadra di Luciano Spalletti è attualmente al comando della classifica in Serie A, con un vantaggio di 13 punti sull’Inter, che è al secondo posto.

Nell’affrontare l’Eintracht Frankfurt negli ottavi di finale, il Napoli spera di poter proseguire il suo cammino in questa competizione.

Chelsea 16/1

Il Chelsea, con i suoi problemi nella Premier League, è considerato un outsider per vincere una terza Champions League. Sotto la guida di Graham Potter, dopo un inizio difficile con Thomas Tuchel, i Blues sono riusciti a raggiungere la fase a gironi. Tuttavia, la forma negli ultimi tempi è stata insufficiente e anche se il proprietario Todd Boehly ha investito nel mercato di gennaio, è probabile che il Chelsea non possa competere con i top club del continente questa stagione.

Tottenham 16/1

Gli Spurs e il Chelsea sono considerati sullo stesso livello dagli allibratori, con gli Spurs che affrontano il Milan negli ottavi di finale dopo una fase a eliminazione diretta poco convincente.

Anche se circondato da mormorii di malcontento, Antonio Conte e la sua squadra non possono essere completamente esclusi dalla competizione.

Benfica 25/1

Il Benfica ha dato prova di una prestazione notevole nella fase a gironi, arrivando al primo posto in un girone che comprendeva PSG e Juventus.

La squadra di Roger Schmidt ha avuto un pareggio vittorioso agli ottavi di finale con il Club Brugge, ma la perdita del centrocampista chiave Enzo Fernandez a causa del Chelsea è una dura batosta per la squadra.

