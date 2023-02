La campagna di screening oncologici della ASL di Bari diventa itinerante: a partire da sabato 11 febbraio, un ambulatorio mobile, con personale medico a bordo, sarà a disposizione delle cittadine e dei cittadini in età di screening in diverse piazze della provincia di Bari per eseguire esami e/o consulenze nell’ambito dei tre programmi di prevenzione gratuiti garantiti dalla ASL, mammografico, cervico-uterino e colon retto.

“L’iniziativa è nata da una convenzione – dichiara il direttore generale Antonio Sanguedolce – con l’associazione no profit Una Stanza per un Sorriso a sostegno dei pazienti oncologici che ha messo a nostra disposizione una unità mobile dove poter erogare servizi assistenziali di prevenzione principalmente alla popolazione femminile”.

La prima tappa del tour della prevenzione è dedicata allo Screening mammografico ed è prevista per sabato 11 febbraio ad Altamura in piazza della Resistenza alle ore 9.30. Possono accedere alle mammografie solo le donne in fascia screening (50-69 anni) precedentemente reclutate dall’Associazione e verificate dalla Unità operativa dello Screening mammografico.

“Si tratta di un progetto sperimentale – spiega la dottoressa Alessandra Gaballo, responsabile dello Screening mammografico della ASL di Bari – che rientra nella massiccia e capillare campagna di promozione dei programmi di prevenzione portata avanti dalla azienda sanitaria con l’obiettivo di raggiungere l’intera popolazione target e sensibilizzarla alla adesione allo screening. Le tappe del tour saranno utili occasioni anche per fare divulgazione e informazione sui corretti stili di vita e sulle attività pubbliche di promozione della salute, rivolgendosi a chi ancora non conosce i programmi di prevenzione gratuiti garantiti dalla ASL o anche per chi non è stato ancora invitato”.

Il percorso clinico assistenziale degli utenti è organizzato, diretto e supervisionato dai responsabili delle tre unità operative dedicate agli screening del Dipartimento di prevenzione.

La ASL mette a disposizione personale sanitario specializzato e insieme all’associazione provvede a organizzare un calendario concordato congiuntamente per lo svolgimento di ulteriori giornate dedicate alla prevenzione.

“Affiancati al Personale Medico” dichiara la Presidente della OdV Una Stanza per un Sorriso dott.ssa Rosanna Galantucci “intraprenderemo la strada verso un nuovo spazio di prevenzione mobile per conseguire, o migliorare, l’accesso allo Screening, Diagnosi e Cura”.

L’unità mobile fornita dall’associazione è allestita all’interno con uno spazio per effettuare mammografie, schermato per l’esposizione ai raggi x e dotato di mammografo digitale di ultima generazione oltre ad una work station per la refertazione immediata degli esami e uno spazio per effettuare lo screening della cervice uterina con vano bagno adiacente all’area di visita.

