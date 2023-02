Un’aggressione in via De Giosa, nel quartiere Madonnella. E’ quanto denuncia un’utente nella giornata di ieri. “Hanno appena aggredito una signora – scrive – colpendola alla testa, nel portone di mia madre, lo stesso portone dove mia sorella fu aggredita e minacciata con un coltello l’anno scorso, lo stesso portone davanti al quale mi hanno rubato la borsa avantieri. Bronx? No, via De Giosa, dove – prosegue – non ti puoi fermare un secondo in doppia fila che ti fioccano le multe, ma dove, evidentemente, i delinquenti si sentono liberi di commettere violenze, sempre a scapito di donne – conclude – in pieno giorno”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.