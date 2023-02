L’aggressione dell’anziana in via De Giosa, in pieno giorno, ha colpito non poco i baresi. Borderline24 ha raccolto il racconto di quegli attimi da parte di alcuni testimoni. “La scorsa mattina – ci raccontano – in via de Giosa 48, è stata aggredita una anziana signora che abita nel palazzo. La signora era appena rientrata da fare la spesa, ha trovato il portone aperto, lasciato così dall’impresa di pulizia del condominio. Quando è entrata, ha fatto pochi scalini, si è avvicinata all’ascensore ed è stata spinta con violenza contro il muro”. Pochi attimi che potevano diventare anche fatali.

“La signora ha urtato la testa e dalla fronte le zampillava il sangue – continuano il racconto – Lei non ha visto chi sia stato perché è stata aggredita alle spalle, il ladro le ha rubato il portafoglio con dentro soldi e carta di credito. In quei momenti c’era un’altra condomina sulle scale, del primo piano, che stava facendo fisioterapia e un’altra signora. Entrambe hanno sentito il trambusto provocato dall’accaduto e poi i lamenti della povera anziana. Quando sono arrivate l’hanno trovata a terra in una pozza di sangue. Hanno chiamato polizia e ambulanza”. A distanza di poche ore dall’aggressione l’uomo è stato arrestato. Qui la notizia.

L’anziana è stata trasportata in codice rosso al Policlinico. E la paura è davvero tanta. “Via de Giosa è una strada molto viva con tanti negozi ed è assurdo che queste cose succedano in pieno giorno. L’anno scorso un’altra ragazza è stata aggredita nello stesso portone da un uomo che si infilò dietro di lei prima che il portone si richiudesse, allora fu salvata da due passanti. Questi balordi rendono invivibile la città e si accaniscono sulle donne e sugli anziani”. (foto repertorio)