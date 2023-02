Tra lunedì 13 e martedì 14 febbraio il Comune aprirà la possibilità di acquistare gli abbonamenti annuali per l’Amtab a 20 euro. Il sito e la app del servizio “Muvt in bus 365” sono stati già attivati, ma per l’acquisto vero e proprio bisognerà attendere i prossimi giorni. Con i primi 5 milioni e 600mila euro sarà possibile sottoscrivere circa 20mila abbonamenti.

Potranno ottenere l’agevolazione tutti i cittadini residenti o dimoranti abitualmente nella città di Bari (per dimoranti si intendono coloro che, pur avendo fissato la propria residenza anagrafica fuori dal Comune di Bari, si trovino a dimorare stabilmente nella città di Bari, disponendo di un appartamento ad uso abitativo o siano iscritti nello schedario della popolazione temporanea della città – cfr. art. 8 L. 1228/1954 e art. 32 D.P.R. 223/1989). Potranno, altresì, ottenere l’agevolazione gli studenti di ogni ordine e grado che, pur non risiedendo o dimorando nel Comune di Bari, attestino che il proprio luogo di studio è nella città di Bari. I cittadini minorenni potranno accedere all’agevolazione solo previa autocertificazione dei genitori o dei tutori legali.

Le agevolazioni over65 rimangono confermate e, pertanto, tutti gli utenti che vorranno richiedere la gratuità per le fasce orarie previste potranno continuare a farlo con le stessa modalità. Per ottenere l’eliminazione del vincolo sulle fasce orarie, gli over65 dovranno fare richiesta dell’agevolazione MUVT in BUS365 e sostenere la spesa di 20 euro. Resta invariato il costo del servizio “park&ride” relativo alla sosta, esplicitamente escluso dall’abbonamento MUVT in BUS365. L’abbonamento agevolato MUVT in BUS365 verrà rilasciato esclusivamente in formato elettronico in maniera totalmente digitalizzata e in modalità self service. L’abbonamento MUVT in BUS365, sia in app che su card, dovrà essere obbligatoriamente validato ad ogni accesso al mezzo; in caso di accertamento da parte dei verificatori dei titoli di viaggio della mancata validazione dell’abbonamento all’utente sarà applicata una penalità sul titolo di viaggio. Al verificarsi di 3 penalità si procederà automaticamente all’annullamento dell’abbonamento.

