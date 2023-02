Continua l’azione di controllo sui servizi pubblici abusivi: in due distinte operazioni sono stati identificati e fermati i conducenti di due minibus che esercitavano l’attività di noleggio con conducente (NCC) senza alcuna autorizzazione e con veicoli destinati ad uso privati. I due veicoli sono stati individuati, uno presso l’Aeroporto cittadino e l’altro presso l’area Portuale; per entrambi una sanzione pecuniaria di 173,00 euro e il fermo amministrativo del mezzo con sospensione della carta di circolazione da 2 ad 8 mesi (sanzione prevista dall’art.85 comma 4 del codice della strada); entrambi avevano già caricato a bordo “clienti” per viaggi con direzione fuori regione.

In un’altra operazione della P.L. fermato in centro città, un uomo quarantenne, già destinatario di svariate Contestazioni per l’attività di parcheggiatore abusivo: (questa volta) l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per non aver ottemperato all’Ordine del Questore dello scorso settembre di ALLONTANAMENTO da aree AMTAB prossime alla Stazione e Corso Cavour (il c.d. DASPO URBANO che consegue a ripetute contestazioni delle Forze di Polizia per attività di parcheggiatore abusivo); il reato previsto dal Pacchetto Sicurezza, Legge 48/2017, prevede l’arresto da 6 mesi ad un anno.

Nell’ambito della lotta alla contraffazione, poi, eseguiti 5 sequestri amministrativi di merce in vendita su aree pubbliche da soggetti senza alcuna autorizzazione, con circa 150 pezzi destinati alla confisca e distruzione. Stesse attività questo pomeriggio prima dell’inizio della partita di calcio Bari-Cosenza: circa duecento lattine di birra sequestrate – e destinate alla confisca e distruzione – ad un soggetto abusivo, dileguatosi alla vista degli Agenti della Locale, che si era posizionato sulle aree esterne vicino la Curva Nord.

