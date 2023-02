Dopo “Sei felice sei a Bari” sono comparse due nuove scritte sul lungomare, all’altezza del molo di Sant’Antonio. “Guardami” in bianco e rosso, richiamando sempre i colori della città: un invito ad osservare le bellezze di Bari. E “Abbracciami”, un invito anche in vista di San Valentino. L’idea è degli stessi creatore della famosa frase “Sii felice sei a Bari”, Andrea Sibillano e Luca Lombardo, uniti da un grande amore per Bari, la loro città, il loro territorio. Uno consulente informatico, l’altro imprenditore nel campo delle stampe digitali si sono conosciuti sui banchi di scuola. Insieme hanno deciso di intraprendere il loro sogno: “Sponsorizzare la bellezza di Bari”.