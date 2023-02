Si è tenuta questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la sottoscrizione di un accordo di cooperazione tra la Puglia e la Repubblica Ceca per lo sviluppo imprenditoriale e istituzionale alla presenza del vicesindaco Eugenio Di Sciascio, del presidente della Camera di Commercio Italo Orientale (CCIO) Antonio Barile e del console onorario della Repubblica Ceca in Puglia Riccardo Di Matteo. Erano anche presenti i consiglieri della CCIO Mario Laforgia, Bruno Milella, Felice Panaro, Vincenzo Posa, Giacoma Punzo, Michelangelo Lattanzio, Carmela Boleto nonché l’onorevole Gianmauro Dell’Olio, presidente del Gruppo interparlamentare di Amicizia Italia- Repubblica Ceca.

“Siamo contenti di aver ospitato la sigla di un accordo che celebra una comunione di intenti – ha dichiarato il vicesindaco Di Sciascio – soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, in cui è sotto gli occhi di tutti quanto la solidarietà, l’interscambio e la conoscenza siano importanti per la coesione sociale anche in chiave europea. La Camera di Commercio Italo Orientale vanta ormai un’esperienza centennale sul territorio e i luoghi di scambio e confronto, come la Fiera del Levante, insieme a una visione di apertura verso l’oriente, connaturata alla storia stessa della nostra città, sono elementi fondamentali che in prospettiva vanno rafforzati sempre più con iniziative come quella odierna”.

“Sebbene la Repubblica Ceca sia un piccolo Paese rispetto all’Italia, essa ha un interscambio molto intenso che si attesta intorno ai sette miliardi nel ramo import come anche export – ha aggiunto Antonio Barile –. Il protocollo odierno ha un valore celebrativo che si trasformerà in iniziative concrete grazie anche al supporto delle istituzioni e delle associazioni di settore. In Italia ci sono circa 70.000 imprese che vogliono e possono entrare nel mercato estero e il nostro lavoro sarà rivolto a creare input utili a sostenere e stimolare il tessuto produttivo del nostro Paese”. “La Repubblica Ceca è un Paese che storicamente tiene molto all’Italia e che oggi, più di prima, vuole creare connessioni, in particolare con la Puglia e con la città di Bari – ha concluso Riccardo Di Matteo – soprattutto nel settore della meccanica e delle tecnologie. Oggi la Repubblica Ceca ha un tasso di disoccupazione pari a zero e vive un momento di grande produzione. Mi attiverò per realizzare ben presto la visita di una delegazione pugliese a Bernau affinché la partnership possa concretizzarsi in tutte le sue attività”.

L’accordo firmato oggi mira in particolare a:

realizzare eventi formativi e informativi rivolti alle imprese pugliesi, per la penetrazione nei mercati della Repubblica Ceca;

organizzare missioni congiunte istituzionali, site-visit di imprenditori italiani, incoming di imprese della Repubblica Ceca in Italia, eventi promozionali, incontri B2B e fiere;

promuovere rapporti e relazioni tra le imprese associate alla CCIO e le Camere di Commercio della Repubblica Ceca;

favorire la collaborazione tra le istituzioni pugliesi

