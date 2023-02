La segreteria regionale USB Lavoro Privato Puglia, in adesione allo sciopero nazionale del settore TPL, ha proclamato uno sciopero del personale di Ferrovie del Sud Est di 24 ore venerdì 17 febbraio, per ragioni di natura politica. I treni e gli autobus potranno subire cancellazioni o variazioni. Garantiti i servizi essenziali in caso di sciopero nelle fasce orarie di garanzia dalle 5.00 – 7.59 e dalle 12.30-15.29, ai sensi della Legge del 17 giugno 1990 n.146 e smi. “In occasione dell’ultimo sciopero nazionale del 2 dicembre 2022, non si è registrata alcuna adesione”, fanno sapere in una nota le Sud Est.

