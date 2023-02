Un intermediario/importatore; un architetto che opera in uno studio prestigioso con grandi clienti; il più antico e importante e-commerce tedesco di artigianato artistico; una influencer e giornalista di settore; un esperto di marketing che si occupa sia di aspetti legati all’intermediazione, sia di editoria e pubblicità, una prestigiosa galleria d’arte: sono i profili sintetici dei cinque importanti buyer tedeschi impegnati oggi, nella Camera di Commercio di Bari, in incontri BtoB con venti artigiani e designer pugliesi, selezionati dal bando Artifex, promosso da Regione Puglia, Sezione Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con Unioncamere Puglia.

Finalità generale dell’iniziativa, che si è tradotta anche in una splendida mostra tutt’ora in corso nel salone “San Nicola” dell’ente barese e che si concluderà il 22 febbraio, è quella di promuovere le lavorazioni dell’artigianato artistico e di tradizione pugliese di alta qualità in Italia e all’estero, cominciando da un mercato target quale quello tedesco, primo mercato delle esportazioni pugliesi del settore. Gli incontri si svolgono nella’open space della splendida esposizione che mette in mostra le produzioni di tutti gli operatori che hanno partecipato al bando Artifex, più di cento e fra i quali la commissione di valutazione (composta da esponenti di Confartigianato Puglia, CNA Puglia e del Distretto Puglia Creativa) ha selezionato le venti aziende impegnate nei BtoB con i buyer tedeschi. E dunque un ricchissimo parterre di prodotti, dalla ceramica al legno, dal mosaico ai gioielli, dai complementi d’arredo ai mobili, dai vetri al marmo, solo per citarne alcuni.

«Come spesso accade, anche i buyer tedeschi sono rimasti sorpresi dalle produzioni di eccellenza e dalla creatività dei nostri artigiani e designer, ma anche dalla estrema varietà. Tanto sorpresi da voler immaginare un seguito a questo progetto che condivideremo con l’Assessorato, da realizzarsi in Germania», ha dichiarato Luigi Triggiani, segretario generale di Unioncamere Puglia. “Un’occasione importante per costruire relazioni che valorizzino ancora di più il “saper fare” pugliese. Un tassello ulteriore all’intenso lavoro avviato dalla Regione Puglia per favorire l’internazionalizzazione delle imprese artigiane nel mondo. I nostri prodotti, la maestria dei nostri artigiani, la tradizione che fa il paio con l’innovazione sono molto apprezzati negli altri Paesi, il nostro obiettivo – in una forte connessione pubblico privato – è quello di supportare le imprese e fornire loro gli strumenti che agevolino l’esportazione delle loro creazioni”, ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci.

