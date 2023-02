La Red Bull Cliff Diving World Series, il campionato internazionale di tuffi da grandi altezze, tornerà nuovamente a Polignano a Mare (BA) il prossimo 1-2 luglio 2023. L’iconica tappa italiana, posizionata in cima ad una scogliera calcarea affacciata sul mare, ospiterà per la decima volta i 24 high diver in gara, che sono ormai di casa ed entusiasti di gareggiare ancora nella piccola perla dell’Adriatico. A rendere unica questa location, riconfermata dalla World Series anche per il 2023, sono le case a picco sulle scogliere, che sembrano emergere direttamente dalle limpide acque dell’Adriatico, regalando a migliaia di spettatori e a ciascuno degli atleti uno scenario indimenticabile.

L’élite del Red Bull Cliff Diving, 12 uomini e 12 donne provenienti da tutto il mondo, è pronta a lanciarsi dalle piattaforme di 27 e 21 metri – passando per l’inconfondibile casa privata, ormai simbolo della storia italiana di questo evento – e raggiungendo in volo 85 km/h di velocità nei soli 3 secondi di caduta libera per offrire al pubblico uno spettacolo fatto di acrobazie, volteggi e tecnica senza pari. Presenti in gara gli azzurri Alessandro De Rose, permanent diver di tutta la World Series e ambasciatore tricolore dell’evento, determinato più che mai a sfoderare tutta la sua abilità ed Elisa Cosetti, giovane wildcard triestina e prima atleta italiana a competere nella divisione femminile della Red Bull Cliff Diving World Series, in cui ha debuttato nel 2021. Sempre nella tappa di Polignano a Mare, dopo il suo esordio nel 2022, gareggerà nuovamente anche Andrea Barnaba, giovanissima new entry classe 2004.

“Il Red Bull Cliff Diving è un prestigioso e riconosciuto evento internazionale, che non suscita solo emozione e spettacolarità, ma che genera anche un importante e positivo impatto economico sul territorio e su tutta la Puglia, oltre ad offrire un’eccezionale “vetrina” di caratura mondiale. Grazie alla messa in onda in diretta televisiva in Italia e nel mondo e la visibilità garantita dai canali Red Bull, la World Series 2022 ha ottenuto copertura mediatica in 86 Paesi, raggiungendo 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo. La tappa italiana è stata seguita da circa 200 milioni di persone e si stima che abbia generato un impatto economico totale di oltre 5 milioni di euro a favore di Polignano a Mare, e di oltre 6,6 milioni per la Regione Puglia[1].” Questo il commento di Roberto Giugliano, Marketing Manager di Red Bull Italia, intervenuto oggi alla conferenza stampa di annuncio della tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series 2023 presso lo stand di Regione Puglia.

“Sono oramai 10 anni che la tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series si svolge in Puglia, diventando di fatto un evento fisso nella nostra programmazione. E questo è stato reso possibile grazie alla bellezza di Polignano a Mare, della nostra regione e attraverso gli atleti che, con la disciplina dei tuffi dalle grandi altezze, hanno portato la Puglia ovunque nel mondo”, dichiara Raffaele Piemontese, Vicepresidente Regione Puglia e Assessore Regionale allo Sport.

“La programmazione degli eventi sportivi rappresenta per la Puglia un formidabile volano di promozione delle destinazioni. Appuntamenti consolidati come il Red Bull Cliff Diving a Polignano a Mare, con i tuffi dalle grandi altezze, portano la nostra regione sotto i riflettori dei media internazionali restituendo le immagini di un paesaggio e di un mare meravigliosi e di una città pronta ad accogliere gli atleti, i loro staff e migliaia di appassionati. Polignano di recente è stata premiata da Booking.com come meta più accogliente al mondo: la decima edizione dell’evento in questa realtà è un’ulteriore conferma della capacità di operatori e istituzioni di collaborare per ospitare appuntamenti di rilievo mondiale. Proseguiremo in questa direzione, rafforzando il connubio tra turismo e sport in un’offerta che punta ad attrarre target differenti per ampliare sempre più la stagione turistica”, afferma Gianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione Puglia.

“Il Red Bull Cliff Diving sottolinea come lo sport si può associare perfettamente al turismo. Facendolo uscire dai confini e rendendolo internazionale. È un impegno importante per noi, dietro al quale ci sono mesi intensi di lavoro. Nulla è lasciato al caso ed è fondamentale curare tutti i dettagli, portando avanti un dialogo costante e continuo in perfetta sinergia, con tutti gli attori di questo evento”, aggiunge Vito Carrieri, Sindaco di Polignano a Mare.

“Devo dire che il Red Bull Cliff Diving non è solo un grande evento sportivo, ma uno dei più formidabili strumenti di promozione e valorizzazione del territorio. Il Cliff Diving a Polignano a Mare rappresenta un’idea diversa dello sviluppo del Mezzogiorno. Stiamo costruendo un futuro diverso per il nostro territorio, anche avvalendoci di grandi multinazionali con un chiaro posizionamento a livello nazionale e internazionale. Ci stiamo dando traguardi ambiziosi, che supereremo brillantemente con un lavoro di sinergia tra il Pubblico e il Privato interessato alla crescita dei Territori”, conclude Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia.

Questo luogo incantato è la seconda casa di Alessandro De Rose, che proprio qui nel 2017 si aggiudicò la sua prima vittoria e dove ogni anno viene accolto dal calore e dall’affetto dei suoi abitanti. “Quella di Polignano a Mare è la tappa più speciale delle World Series. Non solo per me, ma per tutti gli atleti. La location è unica come il calore del pubblico e l’ospitalità.”

E per la terza volta, nella tappa italiana di Polignano a Mare gareggerà Elisa Cosetti, prima donna italiana a prendere parte al Red Bull Cliff Diving. “Polignano rimarrà sempre nel mio cuore, è stata la mia prima gara in assoluto. Il pubblico ti regala talmente tanta energia che sono riuscita a fare anche il mio record personale di punti. Non vedo l’ora di tornarci.”

Come è noto, Polignano a Mare, oltre ad essere la casa europea del Cliff Diving, è la città natale di Domenico Modugno – autore e interprete della celebre “Nel blu, dipinto di blu”, brano che fa da colonna sonora d’eccezione al video omaggio “Volare” girato lo scorso settembre in occasione del lancio della tappa tricolore della World Series 2022. La statua di Modugno accoglie i turisti a braccia aperte sul lungomare di Polignano, che proprio di recente è stata proclamata come la località turistica italiana più accogliente e apprezzata al mondo*, grazie alle sue acque cristalline, agli scorci fiabeschi, alla passione dei suoi abitanti e professionalità degli addetti del settore, capaci di valorizzare le risorse e il territorio. Quest’anno il Red Bull Cliff Diving si svolgerà in piena estate, con l’obiettivo di generare ancora una volta risultati eccellenti in termini di partecipazione e di collaborazioni sinergiche fra enti pubblici e aziende private.

Per maggiori informazioni visita www.redbullcliffdiving.com

