Cheddira, ancora lui. Il capocannoniere del campionato cadetto è ancora decisivo e permette al Bari di cogliere tre punti importantissimi. Eppure, la giornata del nazionale marocchino non era iniziata benissimo col calcio di rigore fallito nel primo tempo. La squadra di Mignani è andata a fiammate, andando subito in vantaggio con Esposito, al secondo centro consecutivo in biancorosso. Meriti vanno dati anche ad un coriaceo ed organizzato Cosenza che ha ben figurato al San Nicola nonostante la sconfitta. Le mosse di Mignani nella ripresa hanno cambiato volto e dato una marcia in più ai galletti che hanno potuto contare sulle qualità dei subentrati. Biancorossi che conquistano una vittoria fondamentale che lascia inalterate le ambizioni d’alta classifica del club dei De Laurentiis.

SCELTE INIZIALI: Nella bagarre playoff, il Bari vuole recitare un ruolo da protagonista. Ma, per riuscirci, bisogna fare i conti con il Cosenza di William Viali. Per la sfida ai lupi silani, Mignani ritrova Maita e Matino, mentre rinuncia a Folorunsho, fermato da un fastidio al ginocchio.

Il tecnico genovese schiera i suoi con il 4-3-1-2 con Botta che torna titolare dal primo minuto. Confermati Pucino e Mazzotta, con Ricci e Dorval che si accomodano in panchina. In attacco, conferma per Esposito al fianco dell’intoccabile Walid Cheddira.

Nel Cosenza, il tecnico Viali non può contare su Florenzi, La Vardera e Kornvig , mentre recupera Voca. La squadra calabrese si schiera con il 4-3-3: in porta c’è l’ex Micai. Giocano dal primo minuto anche gli altri due ex della gara: D’Orazio e Marras. Parte dall’inizio anche l’ex Lazio, Mauro Zarate.

PRIMO TEMPO: Bastano due minuti al Bari per passare subito in vantaggio. Ci pensa, ancora una volta, Sebastiano Esposito che fulmina un disattento Micai con un tiro da fuori area. Il Cosenza replica immediatamente con Zarate che scalda i guantoni di Caprile al minuto 5. Si rivedono i galletti dalla parti di Micai al minuto 7 con Ruben Botta che calcia alto. Ancora l’argentino protagonista al minuto 12: stop di petto e tiro ben indirizzato che Micai neutralizza. La squadra di Viali non si disunisce e trova il gol del pareggio al minuto 24 con Rispoli che brucia tutti e insacca di testa su cross di Brescianini. Il Bari prova a reagire con Maita che percorre diversi metri palla al piede, poi serve Cheddira che calcia alto. Il Cosenza chiude tutti gli spazi, riparte bene e il Bari non riesce più a pungere. Serve un episodio per sbloccare il match. Episodio che arriva al minuto 43. Discesa di Pucino che serve Esposito: l’ex attaccante del Basilea viene agganciato in area di rigore da Riggione. E’ calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Cheddira, ma il tentativo del nazionale marocchino viene neutralizzato dall’ex portiere biancorosso, Alessandro Micai. Si chiude così il primo tempo: Bari – Cosenza 1-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con Mignani che lascia Esposito negli spogliatoi: al suo posto Scheidler. Bari che parte subito forte e trova un clamoroso incrocio dei pali al minuto 53 con Cheddira: sulla ribattuta, Botta calcia alto. Ancora protagonista il nazionale marocchino al minuto 56, ma il suo colpo di testa, su assist di Maita, viene respinto dalla difesa silana. Anche Ruben Botta vuol essere protagonista del match e ci prova, al minuto 58, con una conclusione dalla distanza che termina a lato. Da un argentino all’altro: questa volta è Zarate a provarci su punizione al minuto 60, ma il suo tentativo ha poca fortuna. Capovolgimento di fronte al minuto 62 con Cheddira che si gira bene in area ma, il suo tiro, viene messo in corner da Riggione. Doppio cambio per Mignani al minuto 64: dentro Benali e Molina, fuori Maiello e Benedetti. I cambi di Mignani danno nuova verve ai biancorossi che trovano il gol del vantaggio al minuto 69: cross di Pucino e colpo di testa imperioso di Cheddira che supera l’incolpevole Micai. Il Cosenza prova a reagire ma produce pochi pericoli per la porta di Caprile: al minuto 85 ci prova D’Urso, ma la sua conclusione termina alta. Si copre Mignani al minuto 87: fuori Cheddira dentro Zuzek. Non accade più nulla sino al termine. Bari – Cosenza è storia: al San Nicola termina 2-1 per i galletti.

PAGELLE: Maiello giganteggia, Botta è poco fortunato

Caprile 6, Pucino 6,5, Di Cesare 6, Vicari 6, Mazzotta 6, Maita 6, Maiello 7 (64′ Benali 6), Benedetti 6 (64′ Molina 6), Botta 6,5 (75′ Mallamo 5,5), Cheddira 6,5 (87′ Zuzek sv) , Esposito 6,5 (46′ Scheidler 6)

Mignani 6,5

Tabellino

Risultato finale: 2 -1

MARCATORI: 2′ Esposito 24′ Rispoli 69′ Cheddira

Ammoniti: Vaisanen, Riggione, Esposito, Marras, Micai, Maita, Benali, Rispoli

Espulsi: nessuno

Angoli: 6 -2

Spettatori: 16.172 spettatori (7.651 abbonati, 1094 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Botta, Cheddira, Esposito

Panchina: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Ricci, Bellomo, Molina, Dorval, Mallamo

All. M. Mignani

COSENZA (4-3-3): Micai, Rispoli, Brescianini, Rigione (c), Calò, Zarate, D’Orazio, Vaisanen, Finotto, Praszelik, Marras

Panchina: Marson, D’Urso, Meroni, Salihamidzic, Agostinelli, Delic, Nasti, Venturi, Martino, Zilli, Voca, Cortinovis

All. W. Viali

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Daniele Rutella della sezione di Enna. Assistenti: Luca Mondin della sezione di Treviso e Daniele Marchi della sezione di Bologna. Quarto uomo: Daniele Virgilio della sezione di Forlì. VAR : Andrea Colombo (Como). AVAR: Damiano Margani (Latina).

