Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter.

Assolti anche gli altri 29 imputati, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori: le assoluzioni, sempre con la formula “perché il fatto non sussiste”, hanno riguardato tra gli altri Karima el Mahroug e le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

Dopo oltre sei anni è questo il verdetto sulle presunte false testimonianze delle ex ospiti delle serate ad Arcore nei due primi processi sull’affaire Ruby.

