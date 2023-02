Mangiare focaccia: Ogni barese, spiega la guida, “ha il suo panificio preferito, chiedi consiglio a un local e provali tutti (o quasi). È il modo più semplice e diretto per cominciare a capire qualcosa del posto che si visita. La cucina barese è quanto di più frizzante, fantasioso e gustoso tu possa assaggiare. E flessibile, per giunta. Non solo orecchiette, ragù di cavallo, brasciole, cavatelli, riso patate e cozze. Questi sono tutti piatti da provare assolutamente, beninteso. Ma se sei di fretta o proprio non ti va di stare seduto a tavola mentre muori dalla viglia di scorrazzare in giro, puoi trovare il giusto compromesso nello street food barese. Girare per le strade di Bari Vecchia con una focaccia tra le mani è un gesto iconico”.

Camminare a piedi: “Fai come i local – si legge – e preferisci il motorino, la bici o muoverti a piedi. Sì, è probabile che ti perda, ma è proprio questo il bello. Bari è meravigliosa da godersi passeggiando per le sue stradine fiancheggiate tanto da sfarzose architetture romanico-pugliesi quanto da lenzuola fresche di bucato ondeggianti dai palazzi. Fare la conoscenza delle abili signore intente a preparare con inarrivabile maestria le orecchiette (trovate in via Arco Basso) è un’esperienza che potrai fare solo girovagando a piedi per il centro”.

Colazione a n’derr’a la lanze: La giornata dei baresi comincia al Molo di San Nicola, “dove i più temerari potranno provare la vera colazione barese n’dèrr’a la lanze, ai piedi delle barche. Vivi Bari come un local e vienici al mattino di buonora. Troverai tanti baresi intenti ad assaggiare il pescato fresco rigorosamente crudo. Pesci, molluschi e crostacei da mandare giù con un sorso di birra, il cappuccino del barese più audace. Il lungomare di Bari è la quintessenza della baresità, un ritrovo jolly molto frequentato dalla gente del posto tanto al mattino quanto alla sera. La sera pullula di persone in vena di divertimento informale e rilassato vista mare”.

Fare un aperitivo a largo Albicocca: Per la guida trascorrere la serata a Bari come un local si deve lasciarsi trascinare dall’atmosfera dolce e ruspante del centro storico by night. “Largo Albicocca è tra i luoghi da appuntare per socializzare con la gente del posto. Specie da quando si è rifatta il look, questa piccola ma appariscente piazza è diventata una vera calamita per local e turisti. Fermati qui per un aperitivo o una cena al bagliore delle tante lucine a led che la illuminano”

Assistere alla festa di San Nicola: Quella di san Nicola è una sorta di istituzione. “I baresi – si legge – vanno orgogliosi dei simboli che li rappresentano e il santo patrono della città, celebrato in pompa magna per ben due volte all’anno, è tra tutti probabilmente il più amato. Se capiti da queste parti, non perderti la fiaccolata nicolaiana, l’accensione dell’albero di Natale di piazza del Ferrarese e lo spettacolo di fuochi d’artificio sul molo Sant’Antonio. Resta fino all’ultimo giorno per un’esperienza più autentica che mai”.