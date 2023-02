A partire dal 15 marzo prenderanno il via ufficialmente i lavori di riqualificazione del nuovo lungomare di Bari Vecchia che, molto probabilmente, partiranno proprio dalle opere a mare per non andare a creare disagi nel periodo della festa di San Nicola.

In particolare, i lavori di riqualificazione, riguarderanno il lungomare di Bari Vecchia nella zona che va dal museo di Santa Scolastica al molo di San Nicola, sino al molo di Sant’Antonio. La conferma dell’avvicinamento dell’avvio ai lavori è arrivata nella giornata di ieri, momento in cui il Comune ha aggiudicato, in maniera definitiva, l’appalto alla ditta Rossi Restauri di Turi per un valore di 13 milioni di euro, con un ribasso del 25,5% – ovvero 16 milioni – rispetto a quanto preventivato precedentemente.

Si tratta di un passo importante per la città che vedrà cambiare completamente il volto del lungomare. L’obiettivo è quello di permettere ai cittadini di vivere in maniera ancora più intensiva il tratto della città offrendo l’opportunità inoltre anche alle attività commerciali e turistiche di trovare una nuova sede maggiormente attrattiva. Entrando più nel dettaglio, il progetto prevede una totale riqualificazione funzionale delle attività già presenti sul molo San Nicola, con particolare attenzione a quelle del mercato del pescato fresco, polo attrattivo della zona, per le quali si è pensato ad un adeguamento architettonico che, di fatto, consentirebbe di poter svolgere le attività svolgerle nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza attualmente vigenti, ma non solo.

I lavori prevedono anche un cambiamento di assetto della strada con l’obiettivo di ridurre il traffico di percorrenza della litoranea attivando una nuova linea del bus, la “Linea del Mare”, un mezzo pubblico che collegherà Pane e Pomodoro alle Piscine comunali. Inoltre, è previsto un allargamento del marciapiede lato terra, con una corsia preferenziale dedicata proprio ai bus e con la realizzazione di parcheggi a raso in linea con la Muraglia. Non manca anche l’attenzione nei confronti dei ciclisti, il progetto prevede infatti anche una pista ciclabile.

Il cantiere, come già sottolineato, partirà proprio dalla zona più a ridosso del mare per poi proseguire, presumibilmente, dal molo di Sant’Antonio (recentemente sgomberato) per il quale è previsto un nuovo look che partendo dall’edificio esistente, che sarà ridisegnato, vedrà poi l’inserimento al suo interno di nuove funzioni prettamente legati al turismo, alla ricettività e al tempo libero. Proprio in questa zona sarà realizzata poi la nuova “promenade”che permetterà di passeggiare lungo la costa con un sistema di rampe, terrazze e piattaforme fisse multifunzionali collegate a pontili modulari con struttura in acciaio. Questo percorso in particolare condurrà al nuovo museo del mare, inoltre, sui pontili, saranno previste delle isole funzionali, ovvero delle vere e proprie “vasche” che avranno funzioni diverse.

Gli interventi, proprio per via dell’aumento di prezzo che ammonta a 21 milioni e mezzo in totale), saranno divisi in due tranche. Prima partirà la gara da 16 milioni di euro (che con il ribasso ammonta a 13 milioni), poi, saranno incorporati i lavori complementari che comprendono, tra le altre cose, il completamento del molo di San Nicola.

Foto repertorio rendering

