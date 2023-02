E’ stata la Campania la regione regina del ‘6’ dei record – segnala l’agenzia Agimeg – centrato questa sera, 16 febbraio. Ben 14 infatti le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate in Campania. Poi viene il Nordest. Il record nazionale appartiene al Bar Paradiso di Stelle, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie ognuna da oltre 4 milioni di euro.

Il Nordest porta a casa, considerando solo i 6, quasi 50 milioni di euro. In particolare, due 6 sono stati vinti in Veneto, nove in Friuli Venezia Giulia , uno a Bolzano. Il Fvg porta quindi a casa oltre 36 milioni e mezzo: 5 vincite a Codroipo, 1 a Attimis, 2 a Cormons, 1 a Trieste. Meno ricco il bilancio del Veneto, con due sei milionari, uno a Villafranca Padovana, l’altro a Rovigo città. Le 90 vincite, ognuna del valore di 4.123.704,71 euro, nelle regioni italiane sono così suddivise: Campania 14, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Calabria 9, Marche, Lazio, Lombardia e Puglia 7 (a Bari tabacchi Micunco – via Brigata Bari, 11 e Ricevitoria in via Dante), Liguria , Piemonte e Emilia-Romagna 4, Toscana 3, Veneto e Abruzzo 2, Trentino Alto Adige 1 e Umbria 1. Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Sardegna. Sono così 125 le vincite con punti 6 dalla nascita del Superenalotto (25 anni fa). Il 6 mancava esattamente dal 22 maggio 2021 quando è stato vinto a Montappone (provincia di Fermo) un Jackpot da 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Allora ci fu un solo un vincitore, ieri almeno 90.

