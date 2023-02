A Bari il prossimo weekend sarà dedicato alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, che nel nostro Paese sono la principale causa dei decessi. Promossa dalla Delegazione Pugliese dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO), in collaborazione con l’associazione AMA Cuore Bari Odv e l’organizzazione sportiva Bari Road Runners Club, si svolgerà la quinta edizione della Running Heart, la corsa del cuore (www.runningheartbari.it).

“Dedichiamo tempo al nostro cuore” è lo slogan lanciato quest’anno dall’ANMCO Puglia, che per l’occasione ha previsto una serie di iniziative utili ad aiutare le persone a conoscere lo stato di salute del proprio sistema cardiovascolare. Domani, sabato 18 febbraio, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20, nel “Villaggio del Cuore” allestito in piazza del Ferrarese, si potrà effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma refertato dai medici cardiologi dell’ANMCO Puglia e un controllo della glicemia a cura dei medici dell’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia del Policlinico di Bari, coadiuvati dai volontari dell’associazione Diabetici Baresi.

Nel “Villaggio del Cuore” saranno allestite 5 unità mobili, di cui una dedicata alle persone con disabilità con particolare attenzione ai bambini, agli adolescenti e agli adulti con autismo. Tutti coloro i quali effettueranno gli screening avranno l’opportunità di usufruire della “BancomHeart Card”, una cassaforte virtuale in cui verranno accuratamente custoditi i dati clinici personali, quali i valori pressori e l’elettrocardiogramma, che potranno essere sempre consultati navigando nell’area personale del portale www.bancadelcuore.it

Le iniziative sulla prevenzione non si concluderanno sabato ma proseguiranno sino alla fine del mese: chi si iscriverà alla corsa infatti, grazie all’iniziativa di Federfarma Bari, potrà eseguire gratuitamente un elettrocardiogramma (ECG) nelle farmacie aderenti. Domenica 19 febbraio, dalle ore 10 spazio alla manifestazione podistica. Tre le distanze che si potranno percorrere: 10 chilometri circa per la gara riservata agli atleti o per la corsa non competitiva; 5 chilometri circa per la corsa non competitiva; 3,5 chilometri circa per la passeggiata a Bari vecchia. Le linee di partenza e di arrivo sono state tracciate in piazza del Ferrarese. La gara e le corse si snoderanno su corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari e il lungomare Nazario Sauro, con giro di boa in corrispondenza del palazzo dell’INPS, per la corsa di 5 km, e di Torre Quetta, per la gara e la corsa di 10 km.

Il percorso della passeggiata ludico-motoria, invece, si articolerà lungo i vicoli di Bari vecchia e la muraglia toccando la cattedrale di San Sabino, la chiesa di Santa Scolastica e la basilica di San Nicola. La gara competitiva è riservata agli atleti regolarmente iscritti alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e agli enti di promozione, nonché ai possessori della “Run Card”(portale internet di riferimento www.icron.it). L’iscrizione a una delle due corse non competitive e alla passeggiata potrà essere effettuata entro sabato pomeriggio presso il “Villaggio del Cuore”, in fase di allestimento in piazza del Ferrarese.

Il ticket costa 13 euro e dà diritto a ricevere la sacca, la maglia tecnica, i gadget offerti da alcuni sponsor e la pettorina, che si potranno ritirare domani, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 20, e domenica, dalle ore 8 alle 9.30. A fine gara sono previsti premi per i migliori classificati, per la squadra più numerosa e quella proveniente da più lontano. Animerà il palco della Running Heart Bari 2023 il duo comico barese Boccasile e Maretti. Alla prevenzione cardiovascolare e ai corretti stili di vita si è ispirata anche la mascotte dell’evento che sarà presentata ufficialmente domenica e selezionata da una giuria tra i disegni delle alunne e degli alunni delle scuole secondarie di primo grado pugliesi.

Il premio consisterà in una giornata dedicata alla prevenzione offerta dai medici ANMCO Puglia alla classe dell’alunno vincitore: il vincitore/vincitrice potrà ritirare la coppa ricordo durante la cerimonia di premiazione in piazza del Ferrarese. Partner della Running Heart 2023 sono: Fondazione per il tuo cuore, Fondazione Puglia, Federfarma, Decathlon e Meeting Planner.

La Running Heart 2023 gode del patrocinio di: Regione Puglia, Comune di Bari, AReSS Puglia, Università di Bari, Politecnico di Bari, AOU Policlinico di Bari, Ospedale Generale Regionale Miulli di Acquaviva delle Fonti, ASL Bari, Fondazione per la ricerca e l’innovazione in cardiologia, SIMG, FIMMG, FMGI Puglia, Associazione Diabetici Baresi, ARCA, ANGSA Puglia e Bari, Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bari, Ordine interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT, Istituto di Medicina dello Sport di Bari, Comitato regionale Federazione Italiana di Atletica leggera, CONI Puglia, CUS Bari, Circolo Canottieri Barion e Libera.

LIMITAZIONI AL TRAFFICO – Per consentire lo svolgimento della manifestazione la Polizia locale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico: Dalle ore 5 di oggi alle ore 16 di domenica 19 febbraio, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sul lung.re Imp. Augusto, lato terra, tratto compreso tra via Genovese e piazzale IV Novembre.

Il giorno 19 febbraio: dalle ore 5 alle 14, e comunque fino al termine delle esigenze, è istituito ildivieto di fermata su piazza Poerio, ambo i lati, tratto compreso tra le carreggiate di via Di Vagno (area sottostante il cavalcavia Garibaldi); dalle ore 9 alle 12.30, e comunque fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito, sulle seguenti strade e piazze: lung.re A. Di Crollalanza; piazza A. Diaz, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lungomare A. Di Crollalanza e via Giandomenico Petroni; lung.re N. Sauro; dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e, comunque, fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di transito, sulle seguenti strade e piazze:

piazzale IV Novembre corso Vittorio Emanuele II piazza Massari, carreggiata con senso di marcia da corso Vittorio Emanuele II verso

piazza Federico II di Svevia

piazza Federico II di Svevia corso A. De Tullio via Ruggiero il Normanno strada Santa Chiara via Pier l’Eremita largo Ospedale Civile strada Santa Teresa delle donne piazza S. Pietro largo mons. Ruffo

m.via Venezia

via M. Genovese lung.re Imp. Augusto lung.re A. Di Crollalanza piazza A. Diaz, carreggiata prospiciente il mare Di Crollalanza e via Giandomenico Petroni lung.re N. Sauro piazza Gramsci, carreggiata prospiciente il mare, tratto compreso tra il lung.re N. Sauro e il lung.re Perotti lung.re Perotti (carreggiata lato mare) c.so Trieste (carreggiata lato mare) lung.re Di Cagno Abbrescia lung.re Giovine

VARIAZIONI PERCORSI LINEE AMTAB E ATTIVAZIONE PARK & RIDE – L’Amtab informa che domenica 19 febbraio, dalle ore 9 alle 12.30, e comunque sino al termine delle esigenze, i bus delle linee 2, 2/,10, 12, 22, 27, 42 e 50 effettueranno le variazioni di percorso disponibili. Inoltre, in occasione dell’evento, domenica 19 febbraio, dalle ore 7.30 alle 15, sarà attivato straordinariamente il servizio di Park & Ride di largo 2 Giugno, fruibile osservando la consueta formula: € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente. In partenza dall’area di sosta largo 2 Giugno i bus effettueranno il percorso ordinario. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti e sarà istituita una fermata provvisoria su via Carulli (fronte civ. 94).

