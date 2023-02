Si segnala traffico intenso e rallentamenti sulla SS.100 direzione centro città, verso via Amendola in prossimita’ degli innesti per la statale 16. La polizia locale invita alla prudenza e a prestare attenzione.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.