“A 18 giorni dall’entrata in vigore della nuova ordinanza Ztl della città vecchia, non è cambiato nulla”. Così un cittadino commenta una foto pubblicata e che ritrae auto in piena zona pedonale in largo Maurelli nel centro storico.

La nuova Ztl è entrata in vigore il primo febbraio ma i problemi restano. Soprattutto per l’accesso di auto e motocicli in zone interdette. Il Comune ha attivato anche le telecamere ai varchi, ma per il momento non ha dato informazioni in merito ad eventuali sanzioni. Qui le modifiche apportate dal provvedimento approvato in giunta, modifiche che hanno previsto nuove zone pedonali e due parcheggi riservati ai residenti in largo Corridoni e piazza San Pietro. (Foto facebook)

