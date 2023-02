Un cittadino di nazionalità marocchina, 49enne, è stato fermato dai carabinieri in quanto ritenuto responsabile dell’omicidio di Said El Hbaby, 44enne incensurato e bracciante agricolo, suo connazionale, ritrovato privo di vita con alcune coltellate al torace.

Il corpo dell’uomo, in particolare, è stato ritrovato in località Borgo Tressanti, nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano, durante la notte tra il 18 e il 19 febbraio scorsi. L’identificazione è stata possibile nello specifico in seguito ad alcune testimonianze. Attualmente, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri che stanno effettuando battute di ricerca dell’arma che ancora non è stata ritrovata. Il corpo dell’uomo è stato scoperto da un connazionale della vittima che ha subito allertato le autorità.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.