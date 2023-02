C’è curiosità, ma anche tanta paura nei confronti dell’idea di recarsi in Albania per le cure dentistiche. È quanto emerso dai lettori che in queste ore stanno raccontando a Borderline24 il loro pensiero relativo alle testimonianze di alcuni cittadini baresi, raccolte negli scorsi giorni, che riguardano proprio chi, invece, così come raccontato in un articolo pubblicato domenica 19 febbraio, ha scelto l’Albania per le cure dentali.

Non solo una scelta economica, hanno raccontato i cittadini, ma anche una scelta relativa alla qualità, alle tempistiche e al modo di approcciarsi al cliente. Fattori che però non convincono tanti altri lettori che si dividono invece tra pro e contro. “Poi la notte, quando arriva il mal di denti per infezioni e complicanze dopo l’intervento, che si fa? Si chiama l’aeroporto o si prenota un volo privato?” – ha commentato un lettore portando avanti uno dei timori più grandi relativi alla necessità di dover fronteggiare urgenze dopo interventi complicati. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. Tra questi un lettore che ha voluto raccontare la sua esperienza: “non ci si può curare a distanza, si è rotto il provvisorio e sono andato al dentista a Bari per risolvere. Addio Croazia” – ha sottolineato.

Ma non finisce qui, sono diverse infatti le testimonianze negative e la certezza, secondo alcuni, che i prezzi sono minori per via della pressione fiscale che c’è in Italia, che non permette un ribasso dei costi, nonostante l’utilizzo degli stessi materiali, problematiche che graverà indubbiamente sulle condizioni dei lavoratori del settore. “Conosco casi clinici che trattamenti fatti da loro non stanno né in cielo e nemmeno in terra – ha raccontato una lettrice – lavori fatti malissimo, problemi dentali a dir poco non risolvibili perché le fondamenta erano stati già distrutti. Poi venite a dire il risparmio, andate al risparmio che quando sarà il momento le porte dei nostri bravissimi dentisti locali saranno chiusi” – ha concluso. “Chi sceglie di curarsi in Albania lo fa soprattutto per questioni economiche – ha sottolineato un lettore – il trattamento è uguale, ma costa molto meno. La differenza è che in Italia ci sono tasse molto più alte”- ha concluso.

Non mancano però, testimonianze a favore della scelta di chi decide di andare a curarsi all’estero, tra cui moltissime persone che, hanno sottolineato di aver avuto sostegno e di “ricevere chiamate quasi ogni giorno per sapere come vanno le cose e se sia il caso di tornare o meno per un controllo”. “Conosco casi clinici trattati benissimo – ha detto un lettore – con risultati ottimi e duraturi nel tempo. Chi ha ragione ora? In Italia purtroppo, i dentisti non si possono più toccare, presentano prezzi da capogiro, alle stelle ed esagerati. La gente per curarsi ha bisogno di un prestito bancario. Un tempo, dalla Asl, si facevano curare i denti, ora non è più possibile se non hai un Isee bassissimo, quindi una persona opta per il risparmio e posso assicurare che non tutti i medici in Albania sono ciarlatani, c’è quello bravo e quello non bravo, come in Italia. Non ho mai provato, ma un mio parente si. Il lavoro è stato fatto benissimo e ha pagato meno della metà che avevano chiesto in Italia” – ha concluso.

“Sono appena rientrata da Tirana per il controllo – racconta una lettrice – il 9 maggio scorso ho fatto sette impianti. Avevo tanta diffidenza e paura, ma ora tornerò sempre lì” -ha concluso esortando gli altri a fidarsi. “Qui oramai – racconta un’altra – per avere un impianto dentale ci vuole un mutuo a 30 anni, basta guardare con che macchinoni girano i dentisti” – conclude. “Anche da noi – ha detto infine un lettore – hanno capito che il vento è cambiato. Bisogna farci caso, aumentano le offerte a ribasso dei dentisti e alcuni sono anche disponibili a fatturare. Spero solo che l’Albania entri in Europa presto per un discorso legislativo” – ha concluso.

Foto Freepik

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.