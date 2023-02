“Molti di noi, in queste ore hanno ricevuto informazioni riguardanti la presenza sul territorio di un autovettura Alfa Romeo Giulietta con targa clonata, che sembrerebbe legata ad alcuni furti verificatisi in questi giorni. Ho sentito la Tenenza dei Carabinieri di Mola che mi ha confermato la notizia”. Lo ha scritto sui social il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna esortando i residenti, ma non solo, ad allertare le autorità nel caso in cui sia necessario.

“Se notate qualcosa di strano o movimenti sospetti, non prendete iniziative, ma chiamate subito il 112. Sono consapevole che questi fatti generano paura, vi invito però a non allarmarvi, le forze dell’ordine stanno presidiando il territorio e hanno intensificato i pattugliamenti. Invito quindi tutti a un’attenzione maggiore e a collaborare” – ha concluso. L’allarme arriva per via di diverse segnalazioni ricevute dalle autorità negli ultimi giorni che riguarderebbero proprio una serie di furti avvenuti a Mola di Bari. Ad allertare il primo cittadino, sono stati proprio alcuni residenti.