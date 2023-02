Un uomo di 66 anni residente ad Andria è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto in una marmeria a Trani. L’uomo, in particolare, secondo quanto emerso, sarebbe stato investito da un muletto durante le operazioni di scarico di materiale. I fatti risalgono a ieri mattina, ma se ne è avuto notizia solo nella giornata di oggi.

Attualmente, l’operaio, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di chirurgia toracica del policlinico Riuniti di Foggia. Le lesioni sarebbero di tipo brachiale, oltre a fratture multiple. L’allarme è stato lanciato dai colleghi, immediato l’intervento del personale del 118 che ha provveduto anche a trasportare l’uomo in ospedale. Sul fatto sono in corso le indagini da parte dei tecnici dello Spesal, della polizia e della Asl Bat, obiettivo: ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Foto repertorio

