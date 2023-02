Continua la striscia positiva del Bari. La squadra di Mignani supera anche il pericolante Brescia al termine di una partita che ha comunque riservato delle sofferenze ai tifosi biancorossi. Bari autoritario e cinico nel primo tempo, poco attento nella ripresa. Troppe le occasioni concesse alla squadra di Gastaldello. Per fortuna ci ha pensato Scheidler a chiuderla in pieno recupero. I galletti volano momentaneamente al secondo posto e i tifosi continuano a sognare.

SCELTE INIZIALI: Il Bari di Mignani nella tana del Brescia per un ‘quasi’ testacoda dalle molte insidie. Rondinelle alla prese con una crisi tecnica e societaria molto complicata, galletti pronti a dare continuità agli ultimi risultati positivi. Sono questi i principali ingredienti di Brescia – Bari.

Per la sfida ai lombardi, Mignani deve rinunciare ancora a Folorunsho e Ceter, mentre Galano si accomoda ancora una volta in tribuna. Il tecnico genovese schiera i suoi con il solito 4-3-1-2: a centrocampo si rivede Benedetti, mentre in attacco è Antenucci il partner di Cheddira. Per il resto, è confermata la formazione vista nelle ultime uscite.

Nel Brescia, il neo tecnico Gastaldello recupera Rodriguez, Cistana e Jallow, mentre deve ancora rinunciare a Galazzi. Non convocato Coeff per scelta tecnica. La squadra bresciana si schiera con il 4-4-2: in attacco c’è Aye, torna Cistana dal primo minuto.

PRIMO TEMPO: Si parte col Bari che cerca di fare la partita senza però verticalizzare. Possesso palla prolungato (ma sterile) quello dei pugliesi che si protrae sino al minuto 10 quando il Brescia prova ad alzare il proprio baricentro senza creare grattacapi alla difesa biancorossa. Il primo tiro in porta giunge al minuto 16 con Mazzotta che prova a sorprendere Andrenacci con un sinistro poco pericoloso. Replica il Brescia al minuto 18 ma Bjorkengren, lasciato completamente solo dalla difesa di Mignani, fallisce l’aggancio a pochi metri da Caprile. Ma è il Bari a passare in vantaggio al minuto 22 con Benedetti che insacca di testa su assist di Antenucci. Per l’ex calciatore dell’Imolese è il primo centro con la maglia biancorossa. Benedetti che va vicinissimo alla doppietta al minuto 28 , ma il suo tiro a giro viene smanacciato in angolo da Andrenacci. Reagisce il Brescia al minuto 33 con Aye, ma la conclusione dell’attaccante viene deviata in corner da Di Cesare. Cerca gloria anche Cheddira che, ben imbeccato da Maita al minuto 44, calcia addosso a Cistana. Tra i più vivaci tra i bresciani, c’è senza dubbio Rodriguez che, al minuto 45, costringe Caprile all’intervento. Non accade più nulla sino al duplice fischio dell’arbitro Giua.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con un cambio per la squadra di Mignani: dentro Zuzek fuori Di Cesare. Subito Bari pericoloso con una ripartenza orchestrata da Cheddira e conclusa da Antenucci con un tiro respinto dalla difesa delle rondinelle. Replica del Brescia al minuto 51 con un colpo di testa di Listkowski, neutralizzato da Caprile. Rondinelle vicinissime al gol del pari con un tiro di Bjorkengren, ben servito da Bisoli, ma Caprile dice ancora di no. Capovolgimento di fronte, ed è Maita a provarci dalla distanza su bel servizio di Cheddira: palla di poco alta. Cambia ancora Mignani al minuto 61: fuori Botta dentro Molina. Ci prova ancora Listkowski al minuto 63 ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa. Ancora due cambi, al minuto 64, per la squadra biancorossa: fuori Antenucci e Maiello, dentro Mallamo e Scheidler. Non demorde il Brescia che, al minuto 67, ci prova con Karacic, ma Caprile blocca in due tempi. Brescia ancora pericoloso al minuto 70 con Bisoli ma, il tiro del capitano bresciano, viene messo in corner da Mallamo. Contropiede velenoso dei galletti al minuto 80 con Mallamo, ma il centrocampista di proprietà dell’Atalanta spreca. Ultimo cambio per Mignani al minuto 85: fuori Benedetti dentro Benali. Forcing finale degli uomini di Gastaldello, ma è il Bari a chiuderla in contropiede al minuto 94 con Scheidler. Non accade più nulla sino al triplice fischio del signor Giua. Brescia Bari è storia. Al ‘Rigamonti’ vincono i galletti 2-0.

PAGELLE: Benedetti giganteggia, Antenucci assist-man.

Caprile 6,5, Pucino 6, Di Cesare 6,5 (45′ Zuzek 6 ), Vicari 6, Mazzotta 6, Maita 6,5, Maiello 6 (64′ Mallamo 6,5), Benedetti 7 (85′ Benali sv), Botta 5,5 (61′ Molina 5,5), Antenucci 6,5 (64′ Scheidler 6,5), Cheddira 6

Mignani 6

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 2

MARCATORI: 22′ Benedetti 94′ Scheidler

Ammoniti: Ndoj, Van De Looi, Maita

Espulsi: nessuno

Angoli: 10 – 1

Spettatori: Dato non comunicato

FORMAZIONI INIZIALI:

BRESCIA (4-4-2): Andrenacci, Karacic, Huard, Adorni, Van De Looi, Rodriguez, Aye, Cistana, Bjorkengren, Bisoli (c), Listkowski

A disp.: Lezzerini, Ndoj, Mangraviti, Oliveira, Jallow, Niemeijer, Labojko, Bianchi, Olzer, Pace, Scavone, Papetti

All. D. Gastaldello

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti, Botta, Antenucci, Cheddira

A disp.: Frattali, Matino, Benali, Esposito, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Ricci, Bellomo, Molina, Dorval, Mallamo

All. M. Mignani

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia. Assistenti: Gaetano Massara della sezione di Reggio Calabria e Federico Fontani Macaddino della sezione di Siena. Quarto uomo: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia. VAR : Antonio Di Martino (Teramo). AVAR: Alessandro Prontera (Bologna).

(foto ssc bari)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.