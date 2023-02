Nella prima parte del 2022, nelle grandi città, i prezzi dei box sono in aumento dello 0,6%, quelli dei posti auto dello 0,4%. In tutte le metropoli i valori crescono, ad eccezione di Bari dove i valori decrescono del 7,4 per i box e del 3,6% per i posti auto. Milano (+4,0% e +3,2%) e Roma (+2,1% e +0,7%) sono le città in cui i prezzi sono cresciuti maggiormente. Anche i volumi di compravendita sono leggermente in crescita nella prima parte del 2022: +8,6% con una crescita abbastanza in linea con quella registrata nella prima parte del 2021.

I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie del Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2022, confermano il trend e mettono in rilievo che il 73,9% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e solo il 26,1% la locazione. Rispetto a un anno fa si evidenza un incremento della percentuale delle compravendite di box (passati da 73% a 73,9%), naturale conseguenza del trend delle compravendite delle abitazioni.

(foto freepik)

