Anche per quest’anno sta per tornare il contributo dell’Inps per pagare le vacanze e vale fino a 1.400 euro. Il bonus è stato confermato infatti anche per il 2023 e si attende il nuovo bando che permetterà a pensionati di prenotare quest’estate un soggiorno in tutta Italia.

Si chiama Estate INPSieme Senior ed è un bando di concorso annuale che offre a circa 4mila pensionati, loro congiunti e figli disabili conviventi, con Isee compatibile, la possibilità di fruire un contributo per le vacanze estive.

Il contributo si potrà utilizzare per soggiorni a luglio, agosto, settembre e ottobre 2023, con rientro entro massimo il 1° novembre di quest’anno. La richiesta può essere inviata da tutti i pensionati che siano dipendenti pubblici, unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, e fondo ex Ipost. Possono chiedere il bonus anche i coniugi e figli conviventi disabili, oltre che i caregiver, gli accompagnatori e tutti i parenti del disabile.

Come fare domanda La domanda di partecipazione al soggiorno deve essere presentata online all’Inps attraverso il servizio dedicato. Per accedervi, ovviamente, bisogna possedere uno tra il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), carta d’identità elettronica (Cie) e carta nazionale dei servizi (Cns).

I contributi L’Inps riconosce un contributo a totale o parziale copertura del costo di un pacchetto di soggiorno in Italia, organizzato e fornito da soggetti terzi che operano nel settore turistico (tour operator e agenzie di viaggio) scelti dal richiedente la prestazione. Il pacchetto dovrà comprendere le spese di alloggio presso strutture turistiche ricettive, di vitto, di viaggio, eventuali spese connesse a gite, escursioni, attività sportive, e attività ludico-ricreative, nonché le previste coperture assicurative.

L’importo del bonus varia in base all’Isee di chi lo chiede: se il reddito è fino a 8mila euro l’importo erogato è al 100%, altrimenti scenderà fino al 60% per chi ha un indice di ricchezza familiare superiore a 72mila euro. L’importo del contributo potrà essere di 800 euro se il soggiorno è di almeno otto giorni e sette notti. Altrimenti di 1.400 euro se il soggiorno dura quindici giorni e quattordici notti.

