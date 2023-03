ll tour di Choco Italia prosegue in Puglia da giovedì 2 a domenica 5 marzo. Stavolta sarà la capitale dei trulli Patrimonio UNESCO a fare da cornice al festival del cioccolato artigianale, il quale porterà con sé prodotti e artigiani provenienti da 6 regioni italiane. Dalle 10 a mezzanotte, nel centro storico di Alberobello in Largo Martellotta, sarà possibile passeggiare nel mercatino, partecipare a laboratori e degustazioni, ma anche godere degli spettacoli in programma per questa quattro giorni. Organizzata dall’Associazione Italia Eventi, l’iniziativa è patrocinata dal comune di Alberobello ed è realizzata in collaborazione con l’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e l’Associazione The Chocolate Way.

L’inaugurazione è prevista giovedì, alle ore 18, alla presenza del sindaco Francesco De Carlo e del presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo. A rallegrare il momento ci penserà il gruppo folkloristico Città dei Trulli Alberobello. “L’evento si inserisce nel programma turistico culturale degli eventi fuori stagione quale strumento di promozione territoriale volta a catturare gli elementi di piacere che contribuiscono alla crescita sostenibile del territorio”, ha sottolineato il primo cittadino. Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante – Alla tappa pugliese ci sarà la prima Fabbrica culturale europea del cioccolato itinerante. Gestita dai maestri del cioccolato perugini, alla Ciokofabbrica saranno ospitate le scuole della città. Un modo per avvicinare i piccoli golosi alla storia, alla filiera e alla degustazione del cioccolato, guidandoli attraverso la magia che unisce la fava di cacao al prodotto finale. Vi hanno già aderito oltre una ventina di classi, tra elementari e medie, provenienti dall’Istituto Comprensivo Morea – Tinelli.

Gli appuntamenti di Choco Italia – Anche l’Istituto Alberghiero Basile Caramia – Gigante collaborerà alla tappa di Choco Italia ad Alberobello. L’appuntamento è per giovedì 3 marzo, alle ore 19, quando ragazzi e docenti daranno vita ad un laboratorio in cui saranno preparati frollini, salame e baci al cioccolato. I più piccoli resteranno affascinati dagli spettacoli del teatro nazionale di Burattini di Mauro Apicella Ferraiolo, in programma da venerdì a domenica con più appuntamenti giornalieri. Venerdì sera sarà la volta della Banda Musicale Bassa Musica Città di Molfetta, mentre sabato sera a tenere banco saranno gli spettacoli di Giocoleria di Mr. Distratto. Il programma domenicale sarà ricco, al mattino alle ore 11 appuntamento con il Gruppo Storico I Normanni di Lucera, alle 19 con il Silvia Fire Show.

I prodotti di Choco Italia – A Choco Italia partecipano produttori e cioccolatieri provenienti da diverse regioni d’Italia, portando con sé tipicità e tradizioni diffuse in tutto lo Stivale. Largo spazio, ovviamente, sarà dato alle aziende locali con le tipicità di Alberobello e dei dintorni.

Dall’Umbria giungeranno un’azienda che produce cioccolato artigianale e un’antica cioccolateria. Partendo dalle migliori materie prime, anche prodotti adatti ai vegani e certificati gluten free: cremini, scorzette, dragées, cioccolatini, tavolette e lastre. Dalla Campania dolci della tradizione partenopea, mostaccioli e tipicità irpine, cioccolato alla canapa, oltre a caramelle, lecca lecca e marshmallow. Non mancheranno le nocciole di Giffoni, le creme spalmabili a base di nocciola e il tradizionale croccante dei Monti Picentini preparato al momento. Diversi i liquori, tra cui quelli alla canapa, al cioccolato e alla nocciola. Da Capaccio Paestum arriveranno miele pregiato di vari gusti e prodotti a base di miele.

Dalla Puglia tipicità, cioccolato, praline e tavolette, ma anche saponi al cioccolato e burro di cacao. Dalla Calabria liquirizia dolce e grezza, ma anche panetti per preparare un antico liquore. Dalla Sicilia un carico di cioccolato, torroni nelle varianti con mandorle e pistacchi, praline, cannoli, cassate e dolci realizzati con la classica pasta di mandorle. In particolare, da Bronte una serie di prodotti dedicati al pistacchio e da Modica pancake, waffle e fragole al cioccolato. Tra i più ricercati vi è senz’altro l’antico cioccolato di Modica, prodotto riconosciuto con l’IGP e ottenuto con una particolare lavorazione a freddo. Non mancheranno le classiche scorzette di agrumi di Sicilia ricoperte di cioccolato. Dalla Sardegna una storica azienda di torrone e cioccolato artigianale.

Le prossime tappe di Choco Italia – Dal 9 al 12 marzo 2023 – Piazza Duomo di Nola (NA). Dal 24 al 26 marzo 2023 – Via Quarantola a Gragnano (NA). Dal 30 marzo al 2 aprile 2023 – Belvedere a Frascati (RM).

