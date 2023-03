Raffaele Zucco, Antonella Biasco, Antonino Crimi: sono questi i nomi dei vincitori del Campionato Italiano di Pasticceria organizzato dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc) e che si è appena concluso presso la Fiera del Tirreno CT a Carrara. I tre vincitori entrano nella Nazionale Italiana di Pasticceria in vista dei Mondiali di Pasticceria che si avranno il prossimo ottobre a Host Milano, fiera mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza. Il campionato Italiano di Pasticceria ha visto misurarsi oltre 50 pasticcieri, provenienti da tutta Italia, in 3 prove. “I 10 anni della Fipgc è stato il tema della competizione. Raffaele Zucco, di Cirò Marina, Crotone, vince l’oro nella categoria Zucchero Artistico & Torta Moderna con “Sogno di mezzanotte”, un’opera che ritrae il volto di uno chef Fipgc in tre dimensioni.

Antonella Biasco, 37 anni, ha vinto con una pièce di cioccolato dal nome “Maternity”. Originaria di Tricase, Lecce, è la vincitrice nella categoria “Cioccolato e Praline”. L’ opera ritrae una donna stilizzata con al seno il suo bambino e “ripercorre tutti gli ultimi dieci anni della giovane pasticciera tra duro lavoro, soddisfazioni e maternità”. Antonino Crimi, 46 anni, di Gambettola, Forlì-Cesena, ha vinto nella categoria Pastigliaggio & Monoporzione Moderna con “Raccontami, un viaggio attraverso sapori e profumi di un bambino diventato uomo”. A decretare i vincitori del Campionato Italiano di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria la giuria formata dell’Equipe Eccellenze Internazionali della Fipgc, una squadra formata da maestri pasticceri, maestri gelatieri e maestri cioccolatieri riconosciuti nel panorama della pasticceria nazionale e internazionale come Angelo Gala, maestro pasticcere pluripremiato e presidente di giuria, Enrico Casarano, Campione del mondo 2017, Gianluca Cecere, Campione italiano di Pasticceria 2018 e Marco Paolo Molinari delegato estero Fipgc per le regioni dell’Asia. (Foto Fipgc Facebook)

