Prenderà il via a partire da domenica, negli spazi di Casa delle Culture, in via Barisano da Trani, al quartiere San Paolo, il corso gratuito di HACCP finalizzato a offrire ai partecipanti le informazioni e il know how che ogni attività impegnata nel settore alimentare deve possedere e osservare per garantire l’igiene e la salubrità degli alimenti che produce, tratta, manipola, somministra o vende.

Quello della ristorazione è un settore in continua espansione, che presenta perciò buone opportunità di occupazione: è questa la ragione per cui, nel centro polifunzionale comunale, è stato organizzato un percorso di formazione teorico-pratico interamente dedicato alla ristorazione, a cura della cooperativa Controcorrente S.O.S.

Il corso si articolerà in tre moduli della durata di tre ore ciascuno, come di seguito specificato:

domenica 5 marzo, dalle ore 9 alle ore 12

Location, business plan, promozione, adempimenti

domenica 26 marzo, dalle ore 15 alle 18

Scelta del team, economato, valore aggiunto

mercoledì 12 aprile, dalle ore 9 alle 13

Corso di formazione con rilascio attestato HACCP

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi inviando una mail a iscrizioni.casadelleculture@reteoltre.it o mandando un messaggio whatsapp al numero 345 5409800. Il percorso di formazione è promosso dal Centro Polifunzionale “Casa delle Culture” di Bari, finanziato con fondi PON Metro 2014-2020 dall’assessorato comunale al Welfare e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining in ATI con la cooperativa San Giovanni di Dio.

