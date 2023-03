Il fratino è pronto a nidificare sulle coste baresi, in particolare in quelle situate a Sud Est, ovvero in zona Torre Quetta. Proprio per questa ragione, i volontari, hanno dedicato una mattinata di pulizie straordinarie delle spiagge con l’obiettivo di accogliere senza intoppi la stagione del fratino.

Il fratino, in particolare, adotta il mimetismo come strategia di sopravvivenza e lo fa molto bene. Con gli anni però i siti di nidificazione sono diventati meta di svago. Nel pieno del periodo riproduttivo una moltitudine di persone si riversa sulle coste, la capacità di rendere invisibili le proprie uova, vincente nei confronti dei predatori naturali, diventa controproducente nei confronti dell’uomo che, senza nemmeno accorgersene, ha portato a un drastico calo della popolazione di fratini.

“Tra qualche giorno – ha commentato l’assessore all’ambiente e allo sport Pietro Petruzzelli – in questo tratto di lungomare apparentemente degradato nidificheranno i fratini, quindi oggi lo stiamo ripulendo per far trovare loro l’ambiente un po’più accogliente. L’anno scorso in questi pochi metri, quasi dieci nidi di fratini, sono stati rilevati dall’associazione litorali, che oggi ha promosso questo evento assieme a Coop Alleanza, Legambiente, Palstic Free, Retake, ma anche agli scout. Continueremo a ripulire le coste e a vigilare. La presenza del fratino significa che la qualità di aria e mare è ottima, siamo orgogliosi di proteggerlo nella nostra città” – ha concluso. Gli eventi di pulizia proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il prossimo appuntamento è previsto per domani, 5 marzo, alle ore 10, di fronte al civico 49, in via Giovine.

