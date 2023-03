Il Bari e i suoi tifosi vogliono continuare a sognare. La promozione diretta in seria A è distante un solo punto. Ma per dar seguito alla striscia di risultati positivi, bisognerà fare i conti con l’Ascoli della ‘bestia nera’ Roberto Breda. Ascoli – Bari, gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di serie B si giocherà domani, domenica 5 marzo, alle ore 15.

L’avversario – L’Ascoli Calcio 1898 FC, meglio nota come Ascoli, è una società calcistica italiana fondata nel 1898: è tra i club più antichi d’Italia. È la squadra più blasonata della regione Marche, in quanto vanta 16 stagioni in Serie A, categoria nella quale il suo miglior piazzamento è il quarto posto della stagione 1979-80, e 26 in Serie B, categoria dove nell’annata 1977-78 stabilì il record di punti (61) nei tornei italiani a 20 squadre e due punti a incontro. Il periodo più vittorioso dell’Ascoli è quello coincidente con la presidenza di Costantino Rozzi, che guidò la società dal 1968 al 1994. Il suo palmarès annovera, a livello nazionale, due campionati di seconda serie e due di terza serie, oltre a un Torneo di Capodanno e a una Supercoppa di Lega di Serie C. In ambito internazionale la formazione marchigiana vanta una Coppa Mitropa, assieme al raggiungimento di una finale di Coppa Anglo-Italiana.

I precedenti tra Ascoli e Bari sono 48 e la bilancia pende verso la squadra marchigiana: 13 vittorie biancorosse, 17 pareggi e 18 successi ascolani. Nel Piceno si sono disputate 25 gare e il bilancio è in favore dei bianconeri con 11 vittorie, 9 pareggi e 5 affermazioni pugliesi. La vittoria più larga del Bari ad Ascoli, in campionato, è quella del 1 settembre 2012: i biancorossi vinsero per 3-1 grazie alle reti di Claiton Dos Santos, Ceppitelli e Galano. Ascoli e Bari si sono affrontate l’ultima volta al ‘Del Duca’, il 28 marzo 2018. Eravamo in serie B e la gara terminò 1-0 per il ‘Picchio’, allora allenati da Serse Cosmi. Rete decisiva di Buzzegoli.

Diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie, citiamo: Lorenzo Scarafoni, Mario Colautti, Franco Brienza, Massimiliano Tangorra, Maurizio Iorio, Tommaso D’Orazio, Corrado Colombo, Cristiano Del Grosso, Marco Calderoni, Salvatore D’Elia, Stefano Guberti, Marcello Grassi, Federico Giampaolo, Adriano Montalto, Massimo Bonanni, Nicola Dibitonto, Giorgio La Vista, Giovanni Indiveri, Adrian Stoian, Vittorio Micolucci, Ignacio Lores Varela, Salvatore Bruno, Carlo Sassarini, Vittorio Parigini, Paolo Monelli, Nicolás Córdova, Simone Sini, Guillaume Gigliotti, Mario Mazzoni, Gaetano Monachello, Daniele De Vezze, Simone Motta e Luigi Porro.

Ex del match saranno: Nicola Bellomo, Mirco Antenucci e Raffaele Pucino nel Bari, Mirko Eramo e Enrico Guarna nell’Ascoli. Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Bepi Pillon, Vincenzo Vivarini, Mimmo Renna, Roberto Stellone e Devis Mangia

Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Michele Mignani : “Ascoli è un’altra tappa del nostro percorso. Nella gara d’andata arrivò una sconfitta ma non demeritammo. Vengono da una serie di risultati utili e non subiscono reti. Giocheranno in casa e sarà una gara molto dura. Dobbiamo temere l’Ascoli ma essere anche consapevoli della nostra forza.”

L’allenatore biancorosso ha così commentato la posizione in classifica dei galletti: “Guardare la classifica ora, ha poco senso. Il campionato termina all’ultima giornata, e sarà quella la classifica che conterà e che guarderò. Per arrivare bene alla fine occorrerà star bene fisicamente, essere in fiducia e quindi lavorare bene. Obiettivo? Fare punti ad Ascoli.”

Bari che nelle ultime gare ha fatto a meno di Folorunsho: “Ci vorrebbe un componente dello staff medico – così Mignani – per spiegare bene la sua situazione. Ha un’infiammazione ad un ginocchio che va gestita nel migliore dei modi. Esposito? Sta bene e non ha nessun problema. Faccio delle scelte in base alla partita. Non ho preclusioni nei confronti di nessuno e penso solo al bene del Bari. Il presidente Luigi De Laurentiis? Ci segue sempre. Ha tanti impegni e quando non può essere allo stadio, ci segue in tv.”

PROBABILI FORMAZIONI:

Ascoli (4-3-1-2): Leali, Donati, Botteghin, Simic, Falasco, Collocolo, Giovane, Caligara, Falzerano, Gondo, Mendes. Bari (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maita, Maiello, Benedetti; Botta, Esposito, Cheddira

Arbitrerà la gara il signor Rosario Abisso della sezione di Palermo. Gli assistenti saranno Valerio Vecchi della sezione di Lamezia Terme e Marco Trincheri della sezione di Milano. Quarto ufficiale sarà Mario Perri della sezione di Roma 1, mentre al VAR ci sarà Federico La Penna (Roma 1), coadiuvato dall’ AVAR Matteo Marcenaro (Genova).

