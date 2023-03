Si è conclusa con una “medaglia d’argento” al televoto finale l’avventura della cantante e insegnante di canto barese Lisa Manosperti, il programma in onda su Rai1 condotto da Antonella Clerici che offre l’opportunità a voci mature e nuove provenienti da tutta Italia di confrontarsi con altri cantanti, ma anche con gli esperti e con il grande pubblico della televisione.

In corsa, durante questa terza edizione, che si è conclusa nella serata di ieri, c’era anche la cantante barese 63enne, nata a Bitetto, Lisa Manosperti, che sin dai primi giorni del contest ha catturato l’attenzione del pubblico e, in particolare, di Loredana Bertè entrando proprio nel suo team dopo una toccate esibizione del brano “Almeno tu nell’universo”. Una vittoria sfiorata, seppur non ci fosse una graduatoria specifica, quella della serata di ieri, che ha visto trionfare Maria Teresa Reale, con il 34,19%. Lisa, che si è esibita sia con il suo cavallo di battaglia, sia con “La donna cannone”, ha ottenuto in particolare il 23,07% delle preferenze classificandosi seconda davanti ad Alex Sure (23,04%) e Paolo Piluso (19,7%).

“Grazie a tutti per il vostro sostegno, sono felicissima – ha scritto la cantante sui social – arrivare in finalissima era quello che ho sperato, perché i miei compagni di avventura erano fortissimi e non mi è sembrato vero essere tra i quattro super finalisti, per altro seconda al televoto finale! Dite ciò che volete, ma io mi sento di aver vinto e sono felicissima per Maria Teresa, professionista serissima e persona meravigliosa. Non è che mi sto accontentando ve lo assicuro. Una volta arrivata li mi è passata tutta l’ansia, mi sono divertita troppo è stato bellissimo! Ed è tutto merito vostro, grazie, grazie a tutti quelli che hanno votato e tifato per me. Aver conquistato il cuore degli italiani solo con la mia voce e per quello che ho nel cuore è stata la mia vera vittoria. Un grazie speciale voglio farlo a Loredana Bertè che mi ha voluto nel suo team e mi ha detto cose bellissime. Grazie di cuore a tutti voi” – ha concluso.

Foto Facebook

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.