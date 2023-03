Dalle siringhe abbandonate alle buste di immondizia e ai rifiuti di ogni tipo, ma non solo. Anche sporcizia, erbaccia e residui di cantieri edili. Siamo a Bari, in particolare in vico Federico II di Svevia e nelle zone limitrofe del Municipio 1. A denunciare quanto accade sono Sergio Fanelli, vice coordinatore di FdI, Antonella Lella, vice coordinatrice FdI e Luca Bratta, responsabile del rione Libertà, sempre per FdI.

Tra sporcizia e siringhe la nostra amministrazione comunale pensa solo ed esclusivamente a farsi i selfie – ha commentato Bratta – sono schifato, Bari merita rispetto. Questo non è un bel biglietto da visita per tutti i turisti che visitano la nostra amata città” – ha concluso.

