Fabbricazioni artigianali composte da bottiglie di plastica e cannucce, stagnole contenenti, presumibilmente, droga. È così che, a detta dei residenti, si presenta ogni notte il self H24 situato in via Suppa. A segnalarlo sono proprio alcuni cittadini stanchi di una situazione che si ripete “ormai ogni giorno, da anni”.

“Continuiamo a segnalare da anni alle autorità una situazione di emergenza e degrado in pieno centro a Bari – sottolineano riferendosi all’H24 – è frequentato ogni giorno da centinaia di persone tra cui studenti, lavoratori ma soprattutto tossico dipendenti che non curanti della videosorveglianza o dei passanti continuano da anni a consumare all interno del self24 dosi di droga con carta stagnola e bottigliette di acqua auto costruite. La situazione è assurda perché quotidianamente la zona è pattugliata dalle forze dell ordine che fingono di non sapere preferendo concentrarsi a fare multe alla gente in sosta in centro a Bari” – evidenziano.

“Vorremmo porre fine alla situazione – proseguono – perché il continuo consumo di questa droga sta rovinando decine di giovani e degradano la zona dove addirittura c’è una scuola elementare dove ogni giorno i bambini e le famiglie entrano in contatto con questa problematica. Solo una pattuglia fissa davanti al self24 potrebbe risolvere la situazione e sperare di cercare di risolvere il problema alla fonte” – concludono.

