Nuova spaccata ai danni di un locale del centro. In via Argiro qualcuno nella notte ha infranto la vetrina di una pizzeria e ha rubato l’incasso di 400 euro. Sul posto la polizia scientifica per i rilievi. Continuano senza sosta le rapine e i furti ai danni dei commercianti. La Prefettura, nel corso dell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza, ha chiesto alle forze dell’ordine l’intensificazione dei controlli e dei presidi nelle zone più ” a rischio” come il centro. Ora sono in corso le indagini e si visioneranno anche le telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili.

