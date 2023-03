Grazie all’identikit pubblicato nei giorni scorsi e alla preziosa collaborazione dei cittadini, i Carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno potuto far rientrare l’allarme sulle ricerche di un adulto ed un bambino dati per scomparsi dopo aver abbandonato degli indumenti nei pressi della scogliera di Largo Ardito.

I militari sono infatti riusciti a risalire all’identità di due turisti polacchi che, dopo aver trascorso circa due settimane di vacanza in Italia, hanno fatto regolarmente rientro nel loro paese. Quanto agli indumenti rinvenuti, il fatto è da ricondurre semplicemente ad un’abitudine dei due di poggiare in bella vista degli indumenti di cui non hanno più necessità, lasciandoli a disposizione di chi invece ne avesse bisogno. Una vicenda, quindi, che si chiude per il meglio, confermando la preziosa sinergia tra cittadini ed istituzioni.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.