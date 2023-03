Un’auto completamente depredata, con la parte anteriore totalmente rimossa. E’ successo nel parcheggio del centro commerciale di Casamassima, dove l’autovettura era stata parcheggiata dal proprietario. Ne ha dato notizia Amo Casamassima

Il furto di parte dei pezzi dell’auto si è verificato nella serata di ieri e dopo un momento di costernazione, vista anche l’ora, il titolare della For Kuga non ha potuto far altro che chiamare il soccorso Aci per mettere in sicurezza il mezzo ed avvisare i Carabinieri.

“Quando pensi di guardare un film e poi il vero film te lo ritrovi fuori – scrivono in un post i residenti di Casamassima – Confidiamo nelle telecamere disposte all’esterno del parco commerciale che possano aiutare ad individuare gli autori del furto”. (foto Facebook Amo Casamassima)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.