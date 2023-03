E’ stata aggiudicata la gara per l’acquisto di 35 nuovi autobus ibridi, attualmente in costruzione, che si aggiungono ai 17 ibridi e ai 3 elettrici ordinati lo scorso anno. Lo ha comunicato sulla sua pagina Facebook, Antonio Decaro che ha aggiunto: “Entro il 2023 avremo 55 nuovi mezzi che arrivano dopo i 78 autobus acquistati in questi anni dal 2018. Ad oggi l’Amtab ha emesso 13.719 abbonamenti muvt 365 che permettono ai cittadini di viaggiare tutto l’anno al costo di 20 euro”.