Ricchi di sali minerali e fonte preziosa di energia. Oggi in tavola portiamo i pistacchi, ricchi di proprietà nutrizionali capaci di apportare notevoli proprietà benefiche all’organismo. I pistacchi, in particolare, sono semi oleosi noti, soprattutto, per le proprietà antiossidanti, ma non solo.

Il consumo moderato di pistacchi contribuisce a mantenere in salute pelle e occhi, ma anche denti e fegato. Diverse le proprietà a essi attribuite. I pistacchi, più nel dettaglio, sono ricchi di vitamine, ma anche fibre e omega 6 e 9. Inoltre, sono fonte preziosa di niacina, pirossidina e tiamina, ma anche vitamine del gruppo E, K e A. Ma non è finita qui, oltre a essere un prezioso alleato del corpo, questo alimento è un toccasana per la mente, complice la presenza di fosforo, magnesio, ma anche rame, selenio, zinco, manganese e potassio che insieme contribuiscono a mantenere intatte le funzionalità del cervello.

Infine, i pistacchi sono noti per le capacità depurative. Il consumo di questo seme oleoso permette infatti di eliminare le tossine contribuendo a prevenire e curare stitichezza e stipsi, oltre a diminuire le possibilità di cancerogenesi all’intestino crasso, nello specifico. Va specificato che si tratta di un alimento ad alto contenuto calorico, ragion per cui è importante non eccedere nelle dosi. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola in maniera differente dal solito.

SPAGHETTI CON FORMAGGIO E PISTACCHI

Versate in una ciotola circa 100 grammi di ricotta e 100 di Philadelphia e 50 grammi di gorgonzola assieme a del basilico, pistacchi (circa 50 grammi), del parmigiano, olio extra vergine di oliva, sale e pepe. Successivamente frullate il tutto facendo attenzione a rendere omogenea la crema. A parte, mettete a rosolare in padella uno spicchio di aglio con dello speck, se di vostro gradimento. Nel frattempo, sempre a parte, fate cuocere gli spaghetti. Non appena saranno pronti, aggiungete la crema di formaggio e pistacchi facendo mantecare con cura e aggiungendo altre foglie di basilico granella di pistacchi a volontà e, se necessario, anche acqua di cottura o in alternativo mezza tazzina di vino bianco.

PANINI RIPIENI CON CREMA AL PISTACCHIO

In una ciotola, mescolate insieme latte, olio e un pizzico di sale. Tagliate il pane in piccoli pezzi, immergeteli nella miscela di latte e arrotolateli stretti come piccoli involtini. Cuocete in forno a 150°C per circa 10 minuti, poi lasciate raffreddare. Preparate il ripieno setacciando dello yogurt greco e mescolandolo con parmigiano reggiano e sale. Potete aggiungere cubetti di prosciutto cotto o pancetta tagliati a dadini se lo desiderate. Lasciate raffreddare il ripieno in frigo per almeno un’ora. Nel frattempo, preparate la crema al pistacchio frullando insieme i pistacchi, il parmigiano reggiano e un cucchiaino di olio fino ad ottenere una crema omogenea e cremosa. Riempite i panini con la crema di yogurt e il ripieno, sostituendo lo yogurt con della ricotta se lo preferite. Infine, servite i panini accompagnati dalla crema al pistacchio. Potete guarnire con granella di pistacchi per un tocco in più di sapore. Eventualmente è possibile utilizzare la mortadella al posto del prosciutto cotto.

