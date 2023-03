Stop alle potature degli alberi nel Municipio 1. A darne notizia è il presidente Lorenzo Leonetti sottolineando che “l’arrivo della primavera impone l’obbligo di sospendere le potature di alcune specie arboree”.

“Gli alberi – ha sottolineato Leonetti – sopratutto i pini, iniziano il periodo d’impollinazione e potrebbero diventare pericolosi per i giardinieri. Un intervento di manutenzione ordinaria, anche se di grandi dimensioni, di cui il territorio aveva bisogno e che abbiamo cercato di realizzare nel minor tempo possibile” – ha aggiunto. In totale, sono circa 750 gli alberi potati, tutti dimorati in strade, piazze e giardini come: via Caldarola, via Peucetia, parco Annoscia nel quartiere Japigia, via Morelli e Silvati e via Bari a Torre a Mare, piazza Balenzano nel rione Madonnella e piazza Umberto nel Murattiano.

“Un intervento voluto per rendere più sicuri e gradevoli le strade e i luoghi pubblici dei nostri quartieri – ha specificato infine – nel rispetto dei meravigliosi alberi che, da decenni, abbelliscono questa parte della città. A nome del Municipio 1 ringrazio l’assessore Galasso, il settore giardini del comune di Bari e i lavoratori della Bari Multiservizi. A tutti i cittadini baresi, invece, consiglio di passate a dare un’occhiata, il vostro gradimento sarà la migliore ricompensa per loro. Le potature riprenderanno durante il prossimo inverno, per ora godiamoci questo bel risultato” – ha concluso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.