Un 49enne è rimasto ferito in seguito a una sparatoria a Gioia del Colle. È accaduto alle 14.30 circa di questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle e i sanitari.

L’uomo non è in pericolo di vita, ma è stato trasportato da personale medico 118 presso un ospedale della zona per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bari per effettuare un accurato sopralluogo e per ricostruire la dinamica dell’accaduto nel tentativo di individuare l’autore del reato.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.