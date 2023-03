È ancora ferma a Fesca la barca a vela che lo scorso 15 marzo, per via del maltempo, si era arenata tra gli scogli. Una situazione che non è passata inosservata, soprattutto da parte di Filippo Colonna, vicepresidente del Municipio 3 che in queste ore sta contattando la Guardia Costiera affinché venga rimosso al più presto il relitto.

“Dobbiamo rimuoverla con urgenza vista la presenza del motore a bordo con gasolio” – ha spiegato. La presenza della barca a vela, nello specifico, era stata segnalata da alcuni residenti che avevano subito allertato le autorità. A bordo non c’era nessuno. Secondo quanto emerso la barca era ormeggiata nel porticciolo di Fesca, quando il mare in tempesta, per via del maltempo di quella giornata, se l’è portata via.

