Trenini turistici per i crocieristi e non solo. Il Comune di Bari prepara il nuovo bando per l’affidamento di sei licenze che dureranno un anno. Nel bando saranno definiti i percorsi che dovranno essere seguiti. Il percorso A partirà da corso De Tullio, per prelevare i crocieristi dal porto e procedere per il lungomare Imperatore Augusto, lungomare Araldo di Crollalanza, largo Eroi del Mare, corso Cavour (direzione di marcia verso corso Vittorio Emanuele II), corso Vittorio Emanuele II, piazza Giuseppe Massari, piazza Federico II di Svevia, corso Antonio De Tullio. Sono previste fermate intermedie alla Basilica, al molo Sant’Antonio, in largo Eroi del Mare e al Castello Svevo. Il secondo percorso prevede la partenza sempre dal porto per poi proseguire per il lungomare Imperatore Augusto, corso Cavour (direzione di marcia verso via Dante), inversione di marcia in corrispondenza dell’incrocio semaforizzato di corso Cavour con via Dante, corso Cavour (direzione di marcia verso corso Vittorio Emanuele II), corso Vittorio Emanuele II, piazza Giuseppe Massari, piazza Federico II di Svevia, corso Antonio De Tullio. Con le stesse fermate intermedie del primo percorso.

L\'articolo continua sotto alla pubblicità

Qualora i soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività siano in possesso dell’apposito permesso rilasciato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per l’accesso alle aree di competenza della stessa Autorità, il percorso potrà essere modificato.

Durante lo svolgimento dell’attività sono consentite le soste e le fermate (che sono obbligatorie) esclusivamente nelle aree contrassegnate da apposita segnaletica e per il tempo strettamente necessario per la salita e la discesa dei passeggeri. L’attività potrà essere effettuata dalle ore 7 alle ore 23 di ogni giorno. Il soggetto autorizzato dovrà obbligatoriamente garantire lo svolgimento dell’attività per tutte le date del calendario crocieristico per l’anno 2023.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.