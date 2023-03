La chiesa di San Giuseppe a Madonnella ha festeggiato oggi San Giuseppe e il parroco don Tino ha benedetto anche i papà presenti sul sagrato. Per l’occasione anche la statua del Santo è stata mostrata in piazza. I bambini hanno poi lanciato in cielo dei palloncini colorati (biodegradabili). Una grande festa a Madonnella.

