Sabato 25 e domenica 26 marzo dalle 9 alle 13 doppio appuntamento con il Movimento 5 Stelle di Bari. In via Argiro, angolo Via Piccinni, sarà allestito un gazebo informativo al quale parteciperanno i portavoce municipali, comunali e nazionali con i quali ci si potrà confrontare sul futuro di Bari e sulle azioni che il Movimento porta avanti a tutti i livelli istituzionali.

