“Ieri con gli amici del comitato Stella Del Sud e del comitato spontaneo Cittadini del Primo Municipio ci siamo recati al Parco Urbano di Japigia. Il parco è stato inaugurato nel 2018 in grande stile amministrazione con ricchi premi e cotillon e ad oggi, si presenta in pieno degrado come un po’ tutte le opere realizzate da questa amministrazione”. La denuncia è di Luca Bratta (Fratelli d’Italia).

“Ormai è da tempo – prosegue – che denunciamo la situazione di degrado galoppante nella nostra città Parchi e aree ludiche in stato d’abbandono, aree pedonali impraticabili a causa di pali o alberi pericolanti, e poi abbiamo tutti quei luoghi chiamati giardini o parchi ma che di verde hanno ben poco. Bari – conclude – ha bisogno di verde, basta gettate di cemento”.

