Discarica a cielo aperto in via Vitulli al San Paolo. La denuncia è di Giuseppe Giaquinto, amministratore della pagina social “La voce del San Paolo”.

“Quella è una strada rifatta solo in parte – spiega – La via si trova nelle vicinanze della cittadella della polizia. Questa strada dopo tantissimo ritardo è stata consegnata non più tardi di un anno fa. Nella parte non rifatta sussiste questo spazio di campagna aperta, che viene usata da sempre come una discarica pubblica. Tantissime le segnalazioni all’Amiu, al terzo municipio, ma niente. Nessuno fa niente, ci è stato detto che questo spazio non si conosce la proprietà, sembra non essere comunale e quindi l’Amiu non può intervenire. Di fatto, i cittadini devono sopportarsi questo schifo”.

“Io credo – continua – che il sindaco di Bari potrebbe intervenire con una ordinanza sindacale, far pulire e addebitare il costo a chi di dovere. Siamo ormai in prossimità dell’estate e lascio immaginare cosa sarà quella zona. In passato si sono già visti i cinghiali banchettare tranquillamente in questo spazio. Una situazione insopportabile. In quella zona c’è un ampio passeggio di persone che corrono, e che utilizzano i marciapiedi. C’è anche da chiedersi come si vede dalla foto, l’erbaccia sta invadendo il marciapiede. Il marciapiede non è comunale?”